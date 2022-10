Anticipazioni Uomini e Donne, chiamato un medico in studio: c’entra Gemma Galgani

Anche oggi andrà in onda un nuovo appuntamento di Uomini e Donne con al centro Gemma Galgani: tutte le anticipazioni

Il Trono Over torna centrale al dating show dopo aver lasciato ampio spazio ai giovani tronisti e troniste del Classico. Al centro dello studio di nuovo la dama torinese che battibeccherà con Tina Cipollari.

A partire dalle 14:45 su Canale 5, come di consueto, si tornerà al centro dello studio di Uomini e Donne con Gemma Galgani come protagonista. Questa stagione, per la dama torinese, è iniziata con una serie di pretendenti che sono stati rifiutati uno dietro l’altro, ma ecco che si presenta un nuovo corteggiatore temerario che vuole fare la sua conoscenza. Come spesso succede in questi casi, nulla sarà sereno e lineare come per gli altri, perché a mettersi in mezzo ci penserà Tina Cipollari.

L’opinionista non perde mai occasione di essere pungente nei confronti della dama. Ad un certo punto, la compagna di giochi di Gianni Sperti comincerà ad ironizzare su Gemma e chiederà l’intervento in studio di un medico, dando via ad un simpatico siparietto e infastidendo la dama torinese che si divertirà sicuramente meno di Tina. Alla fine, un medico in studio arriva con la richiesta di analizzare la Galgani.

Spazio anche all’appuntamento tra Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza: l’incontro tra i due, in esterna, non ha dato i frutti sperati.

Anticipazioni Uomini e Donne, Ida Platano e Riccardo Guarnieri tornano a litigare

Tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri c’è un’evidente scintilla che, a volte si tramuta in incendio, altre in un fuocherello che dà tepore ad entrambi. Questa volta, il cavaliere tarantino si intrometterà nelle nuove conoscenze della dama bresciana che, ovviamente, non ci sta e cominciano a volare parole grosse, tirando nuovamente in ballo il loro passato insieme.

Tutto peggiora quando tra lui e lei, mette bocca Armando Incarnato, molto amico della dama e che ha suscitato più volte le antipatie da parte del collega cavaliere. Quest’incendio sarà fuoco di paglia o farà scoppiare qualcosa di ancora più grosso?