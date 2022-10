Amici 22 anticipazioni: sostituito un amato volto, arriva un nuovo duro provvedimento

In rete sono spuntate le prime anticipazioni riguardanti la nuova puntata di Amici 22. Arriva la sostituzione di un amato volto: le ultime.

Cresce l’attesa per la nuova puntata di Amici 22 con tantissimi telespettatori che hanno già cercato in rete le anticipazioni riguardanti ciò che succederà domenica. Scopriamo insieme l’ultimo provvedimento preso dai giudici.

Non mancano le anticipazioni succulenti sulla quarta puntata di Amici 22. La registrazione fatta ieri infatti andrà in onda domenica 9 ottobre 2022, quando non mancheranno sfide e le solite gare tra cantanti e ballerini. Maria de Filippi da tempo ha deciso di sostituire le sfide a squadre del pomeridiano con delle gare interne per stabilire chi è a rischio eliminazione e chi no. Al momento però nulla vieta ai professori di sospendere le maglie, eliminare o sostituire un allievo a prescindere dalla sua collocazione nella classifica degli ospiti esterni.

Questo potrebbe succedere proprio nelle prossime puntate ma non durante la puntata di Domenica. Anche nella giornata odierna a fornirci le anticipazioni ci ha pensato Super Guida Tv, a partire dagli ospiti che saranno Sangiovanni e Diana Del Bufalo. I due non saranno soli, visto che con loro salirà sul palco anche Giorgia, pronta a fare da giudice ai cantanti. Ci sarà anche un provvedimento disciplinare per i cantanti, che non avrebbero partecipato a una videolezione e fatto ritardo a un’altra lezione. Andiamo quindi a scoprire chi si aggiudicherà le sfide.

Amici 22 entra nel vivo: i risultati delle sfide

Stando alle anticipazioni spuntate in rete Piccolo G vincerà la sfida, mentre Wax vincerà la gara degli inediti contro NDG e Cricca. Adesso in sfida ci sono Andre e Niveo, dunque. Mentre per quanto riguarda i ballerini, Mattia non parteciperà alla gara per via del compito della Celentano. A giudicare la sfida sarà Little Phil. Al momento non c’è neanche il nome di Gianmarco visto che il ballerino ha vinto la sfida e non lascerà la scuola di Canale 5. Raimondo Todaro tratterrà Claudia in casetta: gli piace molto e valuterà una sostituzione.

Invece il nome fatto per chi potrebbe lasciarle il posto è quello di Asia, che non la prenderà benissimo. Alessandra Celentano difenderà Asia, o meglio attaccherà Raimondo dicendogli che prima ha difeso Asia elogiandola e adesso vuole già sostituirla. Todaro spiegherà le sue motivazioni: ha visto Asia un po’ spenta, spera di spronarla così. Inoltre sarà ancora assente Rita. Queste quindi sono le ultime anticipazioni sulla trasmissione. Appuntamento domenica 9 ottobre come sempre su Canale 5.