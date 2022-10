Uomini e Donne, genitori bis: l’amata coppia allarga la famiglia!

Un nuovo fiocco si appende in famiglia per la coppia di Uomini e Donne: i due ex protagonisti diventano genitori bis

La famiglia si allarga ed i due ex protagonisti del dating show di Maria De Filippi l’hanno annunciato sui social venendo travolti dalla gioia dei fan e dei vecchi compagni d’avventura. Si appende un nuovo fiocco tra mamma, papà e sorellina.

Non sono passati tanti anni da quando Clarissa Marchese e Federico Gregucci si sono voluti e scelti ad Uomini e Donne. Soltanto 3 anni fa, poi, i due sono convolati a nozze in una meravigliosa cerimonia che ha visto tra gli invitati tanti dei loro compagni d’avventura del dating show. Un anno dopo il loro matrimonio, l’11 marzo 202, è nata Arya che adesso ha due anni ed è pronta ad accogliere un fratellino o una sorellina in famiglia.

Clarissa e Federico sono una delle tante coppie che, dopo l’esperienza al dating show, è sopravvissuta -a differenza di molte altre- ed ha trovato il vero amore, anche distanti dalle telecamere. Da subito si è notata una certa complicità di coppia che li ha portati ad avere la loro primogenita e poi allargare la famiglia come annunciato oggi dai diretti interessati.

Clarissa Marchese e Federico Gregucci genitori bis: la gioia sui social

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Clarissa Marchese (@clarissamarchese)

“Più che felici. Presto in 4”, così Clarissa e Federico hanno annunciato che presto la famiglia si allargherà ancora. Dopo la nascita di Arya, con cui c’è un meraviglioso rapporto condiviso quotidianamente con i propri follower, la coppia ha deciso di allargare ancora la famiglia ed accogliere il nascituro che, presumibilmente, potrebbe nascere nella primavera del 2023.

Immediatamente i social della coppia sono stati invasi d’amore da parte dei fan, ma anche di vecchi compagni d’avventura, nonché amici VIP dei due. In particolare, estasiati dalla foto pubblicata su Instagram ci sono Eugenio Colombo, Claudio Sona, Claudia Dionigi– a sua volta incinta- Giordano Mazzocchi, Marta Pasqualato, Natalia Paragoni, Cecilia Zagarrigo e Clizia Incorvaia che si sono congratulati con la coppia ed hanno esposto i loro migliori auguri.