Terremoto a Uomini e Donne, parla l’ex di Gemma Galgani: “Presto il suo addio”

Le dichiarazioni dell’ex di Gemma Galgani provocano un vero e proprio terremoto a Uomini e Donne: perchè sostiene che la dama torinese presto darà l’addio al programma di Maria De Filippi? Ecco le sue parole.

L’ex di Gemma Galgani sta vivendo un periodo molto intenso e felice della sua vita. Ha voluto annunciare all’improvviso la sua volontà di sposarsi. Sta cercando addirittura di accelerare i tempi, in modo che la cerimonia di nozze possa svolgersi all’inizio del 2023. In ogni caso, si è detto sicuro di riuscire a coronare il suo sogno entro la prossima primavera.

Anche la compagna di Rocco Fredrella, cioè Doriana Bertola, ha voluto condividere la sua gioia con il settimanale Più Donna. La compagna dell’ex corteggiatore del Trono Over ha rievocato la proposta di nozze. Fredrella l’ha portata in un posto bellissimo, e lei non ha esitato un attimo a darle la sua mano, perchè è l’uomo che aspettava da tutta la vita.

Uomini e Donne, Gemma è pronta a dare l’addio?

Mentre la relazione fra Rocco Fredrella e Gemma Galgani era stata molto travagliata all’interno di Uomini e Donne, l’ex corteggiatore sembra ormai aver trovato la felicità al di fuori del programma. L’amore con Doriana Bertola sembra essere recente e soprattutto travolgente, tanto da cambiare in poco tempo i progetti di un’intera vita.

Rocco Fredrella ha anche commentato l’inizio della nuova stagione di Uomini e Donne. Ha fatto i complimenti ad Armando Incarnato, che secondo lui sarebbe uno dei più sinceri all’interno del programma. Allo stesso tempo, sarebbe davvero perplesso del ritorno in studio di Roberta Di Padua: “Non trova pace. Non capisco perchè sia tornata“.

Le dichiarazioni dell’ex lasciano senza parole: come fa a saperlo?

Rocco Fredrella sembrerebbe essersi accanito particolarmente sull’ex di Ida Platano, ovvero Riccardo Guarnieri. Nel momento in cui ha rifiutato la proposta di Maria De Filippi di andare a corteggiare Federica Aversano, rischiando l’eliminazione da un momento all’altro, avrebbe dimostrato palesemente di essere interessato solo alla popolarità.

La dichiarazione più scioccante ed inaspettata da parte di Rocco Fredrella riguarda l’addio di Gemma Galgani a Uomini e Donne. L’ex corteggiatore ha detto: “So che quest’anno troverà l’uomo della sua vita, uscirà dal programma insieme a lui“. Come fa lui a sapere in anticipo quello che farà la dama torinese? Chi glielo ha detto?

Ecco l’esibizione in Flashdance di Gemma Galgani che risale al 2020: