Ultima ora, oscurata la diretta del GF Vip: cosa sta succedendo

Sta succedendo proprio in questi attimi che la diretta del GF Vip è stata oscurata senza specificarne il motivo

Panico sul web per quanto sta accadendo in diretta e che Mediaset ha deciso di oscurare. C’è chi grida a ‘problemi gravi’ e chi crede nel ‘problema tecnico’ resta di fatto che non è possibile seguire la diretta da nessun canale.

È ormai passata almeno un’ora da quando il GF Vip ha interrotto la diretta. La regia 1 e la regia 2 del reality show sono state improvvisamente oscurate senza alcun preavviso e per un motivo non noto. Il programma, infatti, al momento non si è ancora esposto a riguardo e i telespettatori stanno ipotizzando la qualunque sui social. C’è chi ha parlato di problemi con la luce che hanno avuto nei giorni passati e che potrebbero aver causato un’interruzione dell’elettricità:

Ieri sera avevano problemi con la luce….Secondo me sono andati in cortocircuito.. #gfivip #donnalisi — Lucy (@Lucilla921) October 5, 2022

C’è chi, invece, è convinto che stia succedendo qualcosa di serio che non vogliono mostrare:

boh secondo me non ce nessun problema tecnico,ma magari è successo qualcosa e non possiamo vedere,magari mi sbaglio chissà #gfivip — Miriam Turdo (@turdo_miriam) October 5, 2022

GF Vip, diretta interrotta a causa incursione?

Nei giorni scorsi, al di fuori della casa del GF Vip è arrivata una signora che ha tentato di fare irruzione all’interno, tra i vipponi, fin quando la stessa non è stata bloccata dalla polizia. Si tratta di Regina de Roma, la stessa donna che ha urlato ai coinquilini di vergognarsi per quanto fatto a Marco Bellavia. Sul web la voce più insistente è quella di un’effettiva irruzione in casa da parte della donna. Su Twitter, in particolare, l’hashtag GFVip è immediatamente volato in tendenza con questo tipo di supposizione.

Intanto che lo stesso Grande Fratello tace sulla questione, sul web c’è anche chi ipotizza che la produzione abbia voluto censurare il tentativo di Sara Manfuso di uscire dalla casa, così come aveva precedentemente promesso ai suoi coinquilini. Si attendono aggiornamenti, intanto che in TV è in onda in replica la puntata di lunedì.