“Voglio stare con i miei figli”, terremoto in Rai: addio a uno dei conduttori più amati?

La Rai a breve potrebbe trovarsi a dire addio ad uno dei conduttori più amati. Infatti l’uomo adesso vorrebbe stare con i figli: cosa succede.

Un grande terremoto a breve potrebbe colpire casa Rai. Infatti uno dei conduttori più amati potrebbe dare il suo addio definitivo alla televisione, per trascorrere più tempo in famiglia: l’incredibile rivelazione.

Manca pochissimo ad una nuova stagione di Che Tempo Che Fa, il talk show che ancora una volta sarà condotto da Fabio Fazio. Domenica sera il noto talk, uno dei più amati del piccolo schermo, farà nuovamente capolinea su Rai3 con i soliti grandi ospiti e una squadra di tutto rispetto, con la solita spalla a forma di uragano, Luciana Littizzetto. Presentando la nuova edizione del programma, il conduttore ha voluto rilasciare un’intervista a TV Sorrisi e canzoni facendo alcune inaspettate rivelazioni.

Infatti sulle pagine del settimanale si possono scoprire tutti i progetti per il futuro, lasciando intendere che il suo cammino in tv non sarà infinito, ma avrà una fine che potrebbe anche non essere troppo distante. Fazio, senza troppi giri di parole, ha dichiarato: “L’anno prossimo compirò 40 anni di carriera in TV, ma non ho nessuna voglia di invecchiare in televisione. Vorrei stare accanto ai miei figli, il futuro è loro“. Il conduttore è quindi sì pronto ad una nuova stagione, ma vorrebbe anche dedicare più tempo alla famiglia.

Rai, Fabio Fazio vicino all’addio: “Vorrei stare accanto ai miei figli”

Dopo l’incredibile dichiarazione, il presentatore ha deciso di scendere nel dettaglio dando ai lettori di TV Sorrisi e canzoni qualche anticipazione sull’edizione in partenza di Che tempo che fa e in arrivo domenica 9 ottobre sempre su Rai3 a partire dalle 20. Come noto da diverso tempo, non ci sarà più Orietta Berti che ha scelto di fare l’opinionista al Grande Fratello Vip. Dunque, per Fazio ci sarà una nuova presenza: “Arriva Mara Maionchi che sarà una grande spalla. Sono prontissimo, ci saranno poi Nino Frassica e Gigi Marzullo“.

Anche quest anno, come dalla stagione 2005-06 Fabio Fazio e Luciana Littizzetto si sono uniti in un sodalizio che con il tempo è diventato uno dei rapporti televisivi più belli e sinceri della tv.Intervistato dal quotidiano TV Sorrisi e canzoni il presentatore ha speso parole importanti nei confronti della grande artista, che ovviamente sarà presentissima nella nuova edizione di Che tempo che fa. Infatti Fazio ha concluso l’intervista affermando: “Luciana è un vento che scompiglia le idee, un vento vitale. Il miglior talento comico che abbiamo in Italia“. Insomma il conduttore è pronto a tornare anche se è pronto ad abbandonare il mondo della televisione per trascorrere del tempo con i suoi figli.