Terra Amara, arriva la decisione da Mediaset: adesso è ufficiale

Adesso è ufficiale, Mediaset ha deciso per il destino della soap opera turca Terra Amara che ha conquistato tanti telespettatori

La soap opera turca che è in onda da quest’estate su Canale 5 ha subito uno stop il 19 settembre per dare spazio alle nuove edizioni di Uomini e Donne che è in onda dalle 14:45 e successivamente il daytime di Amici di Maria De Filippi.

I telespettatori di Terra Amara si sono visti strappare lo spazio dedicato alla soap opera turca da Maria De Filippi. Con il ritorno in scena dei tronisti di Uomini e Donne e dei ragazzi della scuola di Amici, infatti, non c’è più stato posto nel palinsesto per la soap turca. Indubbiamente la fama dei programmi della padrone di Mediaset non hanno eguali, ma anche Terra Amara ha regalato grosse soddisfazioni, in termini d’ascolti, alla rete del Biscione che ha finalmente deciso ufficialmente cosa farne delle puntate rimanenti della soap opera turca che i telespettatori aspettano con ansia.

Per tutta l’estate, infatti, a partire dal 4 luglio -periodo di stop dei due programmi di Maria De Filippi- è stata la soap turca a far compagnia ai telespettatori di Canale 5 che dal 19 settembre sono rimasti col fiato sospeso in attesa di capire che fine faranno i protagonisti di Terra Amara.

Terra Amara torna su Canale 5: ecco quando vederlo di nuovo in TV

La decisione di sospendere le vicende di Terra Amara non è stata ben accolta dai suoi telespettatori, quindi Mediaset è dovuta correre ai ripari per poter trovare uno spazio nel palinsesto e portare nuovamente in TV i protagonisti della soap opera. Seppure i fan affezionati dovranno aspettare ancora un po’ -sembrerebbe essere novembre il mese della ripartenza- finalmente potranno riprendere a seguire le vicende della città di Çukurova.

A svelare la nuova programmazione è Super Guida TV che ha fatto notare che a novembre Una Vita chiuderà i battenti, per sempre. Pertanto, la trasmissione di Terra Amara ricomincerà al termine della soap opera spagnola, a partire dalle 14:10 fino a poi lasciare spazio alla consueta programmazione dei format di Maria De Filippi.