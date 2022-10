“C’è il nome del vincitore”, spoiler assurdo al GF Vip 7: telespettatori sbigottiti

In queste ore è spuntato un incredibile spoiler riguardante il GF Vip 7. Infatti sarebbe spuntato fuori il nome del vincitore: di chi si tratta.

Incredibile spoiler in arrivo per tutti i telespettatori del Grande Fratello Vip 7. In rete in molti danno per certa la sua vittoria finale, visto che oramai è uno dei volti preferiti del pubblico: cosa sta succedendo.

In queste ore un’anticipazione ha sconvolto tutti i fan del GF Vip 7. Infatti sembrerebbe proprio che Antonella Fiordelisi sia la vincitrice annunciata. In pochissimi giorni l’ex schermitrice é finita tra gli hashtag e i thread in tendenza con una moltitudine di elogi, riuscendo a convincere tutti dopo sole 5 puntate. Anche i bookmakers che quotano la vittoria dei vari personaggi sembrano fare leva sul pubblico, dando per favorita l’amatissima influencer.

Una diretta complessa si é registrata nella prima serata del 2 ottobre, la cui prima parte é stata principalmente dedicata al caso Marco Bellavia, come risposta del reality alle contestazioni del pubblico TV rispetto al ritiro di quest’ultimo dallo show maturato per il peso insostenibile di attacchi, pregiudizi e critiche gratuiti. Uno dei primi personaggi a schierarsi con Marco però è stata proprio la Fiordelisi, che l’ha rincuorato mentre tutti in casa gli puntavano il dito contro. Scopriamo quindi cos’è successo.

GF Vip 7, Antonella Fiordelisi ha già convinto tutti: sarà lei a trionfare?

Antonella Fiordelisi è stata una delle poche a mostrare sin da subito vicinanza a Marco Bellavia. Infatti l’ex Temptation Island è finita addirittura in lacrime durante la diretta televisiva, non a caso, alla visione delle clip di quanto condiviso con il ritirato, segno che lei rinnovi la sua vicinanza all’ex coinquilino. La sua solidarietà ha quindi convinto tutti, critica e pubblico TV, tanto da guadagnarsi il titolo di favorita alla vittoria finale anche secondo le quote dei bookmakers.

Antonella Fiordelisi é per gli analisti di Stanleybet.it, come riporta Agipronews, indicata a quota a 3,50 alle spalle della prima classificata Carolina Marconi tra i concorrenti più quotati alla vittoria del Grande Fratello vip che ’resiste’ a 2,50. Mentre invece sul podio troviamo a parimerito Luca Salatino e Antonino Spinalbese. Proprio quest ultimo sembrerebbe aver conquistato il cuore della Fiordelisi, con una love story che non potrebbe far altro che giovare ai due concorrenti già diventati beniamini del pubblico.