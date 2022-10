Netflix, è addio: pubblico deluso dalla piattaforma streaming

La decisione presa da Netflix in questo mese non farà certamente piacere ai tantissimi utenti abbonati per varie motivazioni

Il 2022 non si può considerare un anno foriero di soddisfazioni per Netflix. Il colosso dello streaming mondiale sta affrontando parecchie vicissitudini, in particolare per la crisi a livello di abbonamenti.

Netflix infatti, già nel primo semestre dell’anno, ha registrato un netto calo degli abbonamenti, ma anche moltissime disdette di utenti che avevano in precedenza sottoscritto dei pacchetti per le offerte televisive del canale in streaming.

Colpa dei costi in aumento per quanto riguarda gli abbonamenti televisivi. Ma anche dei tanti competitor spuntati ormai negli ultimi tempi, da Disney Plus a Prime Video passando anche per i più recenti Apple TV o Chili.

La decisione di Netflix non piace al pubblico: ad ottobre in cancellazione moltissime serie TV

Inoltre c’è un’altra politica, atta al risparmio dei propri spazi, che non piace al pubblico di Netflix. L’emittente infatti ha deciso, entro fine ottobre, di cancellare e mandare in scadenza numerosi film e serie TV che sono presenti nel suo palinsesto.

In pratica l’emittente statunitense ha stilato una lista di programmazioni on-demand che non saranno più fruibili né disponibili a partire dal prossimo mese di novembre. Il motivo? Risparmiare sul numero dei contenuti e fare spazio ad altri futuri progetti in arrivo.

Una scelta in realtà piuttosto intelligente e comune, visto che fanno lo stesso anche altri canali in streaming con Prime Video o Disney Plus. Ma è anche un avviso ai propri abbonati: se volete recuperare una serie ancora non vista, fatelo ora o mai più!

Ecco dunque i titoli delle serie televisive su Netflix in scadenza al prossimo 31 ottobre:

Food Wars!: Shokugeki no Soma Stagione 1

My Babysitter’s a Vampire Stagioni 1-2

Offspring Stagioni 1-7, Open Stagione 2 (2008)

Trotro Stagione 1, Case Stagione 1

Best Wishes, Warmest Regards: A Schitt’s Creek Farewell (2020)

Schitt’s Creek Stagioni 1-6

Zoo Stagioni 1-3

Sofia the First Stagioni 1-4

Death Note Stagione 1

Vampire Knight Stagione 1

Hemlock Grove Stagioni 1-3

Come vedete si tratta di serie TV di nicchia e meno popolari del solito. Difficilmente Netflix deciderà di mandare in scadenza i prodotti di maggior successo, per permettere di visionarle ai neofiti ed agli amanti dei rewatch.