Milly Carlucci, cambia tutto: la scelta della Rai è davvero coraggiosa

Cambia tutto per Milly Carlucci nel nuovo palinsesto televisivo della Rai. Infatti il servizio pubblico ha voluto prendere una decisione coraggiosa.

Incredibile decisione presa dalla Rai nelle ultime ore. Infatti il servizio pubblico ha scelto di stravolgere il suo palinsesto, affidando a Milly Carlucci una sfida a dir poco importante: scopriamo di cosa si tratta.

Sono ore di grande fibrillazione in casa Rai, visto che la sfida a suon di ascolti con le reti rivali è pronta ad entrare nel vivo. Infatti in queste ore il servizio pubblico ha deciso di mischiare le carte in tavola, andando quindi a riprogrammare alcune parti del suo palinsesto. Il servizio pubblico ha quindi voluto affidare a Milly Carlucci l’ardua sfida di share con Maria De Filippi. La padrona di casa di Ballando con le Stelle sarà quindi impegnata nuovamente il sabato sera.

Milly Carlucci quindi ha annunciato nel corso di un’intervista a TeleSette che è tutto pronto per la partenza della nuova edizione de Il Cantante Mascherato. A sorpresa, però, quest anno la trasmissione andrà in onda il sabato sera. La quarta edizione del musica show, inoltre, prenderà il via dal prossimo 1º aprile 2023, appunto di sabato. Prima di affrontare questa nuova sfida, Milly tornerà su Rai Uno come sempre al timone di Ballando con le Stelle. Scopriamo quindi tutti i dettagli della sfida.

Rai, Milly Carlucci ed Il Cantante Mascherato traslocano di sabato: la decisione definitiva

Milly Carlucci è quindi pronta a tornare in scena di sabato anche nel mese di aprile. Per lei ci sarà l’importante sfida di ascolti con Maria De Filippi. Se la conduttrice pavese presidia il sabato sera per Canale 5, lo stesso (o quasi) farà la generalessa per Rai1. A Telesette, Milly ha annunciato la partenza della quarta edizione de Il Cantante Mascherato per il 1º aprile 2023, ossia sabato. Salvo variazioni dell’ultima ora, il programma quindi abbandonerà la normale collocazione al venerdì sera.

Infatti proprio la giornata di venerdì l’aveva ospitato sin dagli esordi per provare la sfida del sabato sera primaverile in cui negli ultimi anni Rai1 gettava bandiera bianca lasciando via libera ad Amici di Maria De Filippi. Adesso quindi la rete ammiraglia sogna in grande e sembra pronta ad ostacolare il dominio del talent show. Bisognerà quindi vedere se la scelta avrà gli effetti sperati, visto che negli ultimi anni, gli ascolti del musica show sono stati altalenanti.