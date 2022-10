Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi di nuovo insieme: il gossip impazza dopo le foto

Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker di nuovo insieme? Una paparazzata molto chiara non lascia grandi dubbi al pubblico

Sono passati ormai 9 mesi da quando la coppia ha annunciato, tramite comunicato, la separazione, anche se l’allontanamento è partito da molto prima. Adesso, tuttavia, delle foto fanno pensare che sia ancora qualcosa tra i due.

Circa una settimana fa, Vittorio Feltri ha dato un’indiscrezione bomba su NuovoTV: “Tra loro due non è finita. Il matrimonio è anche fatto di corna. Quando due persone si amano davvero la crisi si supera. Avranno la possibilità di rimettersi assieme e continuare a vivere sotto lo stesso tetto, magari diversificando un po’”. Questo rumor ha fatto accendere la lampadina a più di una persona, tra cui i paparazzi di Chi che hanno fatto appostamenti per capire l’entità dell’attuale rapporto tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi.

Soltanto il 18 gennaio scorso, infatti, i due hanno inoltrato un comunicato all’ANSA condiviso sulla loro separazione: “Dopo 10 anni insieme, abbiamo deciso di modificare il nostro progetto di vita. Ci impegniamo a proseguire con amore e amicizia il percorso di crescita delle nostre meravigliose bambine. La nostra separazione rimarra’ un percorso comune e privato. Non seguiranno ulteriori commenti nel rispetto della privacy della nostra famiglia”.

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi di nuovo insieme? La paparazzata di Chi

Da oggi è in edicola il nuovo numero di Chi che approfondisce il rapporto tra Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker. I due, prima di ogni altra cosa, sono uniti dall’amore per le loro due figlie Sole e Celeste. Tuttavia, adesso sembrerebbero essere tornati a qualcosa in più che due semplici genitori.

In particolare, l’imprenditore è stato paparazzato in più momenti, a partire dall’arrivo a casa di Michelle, fino all’uscita che è stata il giorno dopo: i due hanno passato la notte insieme. Cos’è successo in casa lo sapranno soltanto i diretti interessati, ma a qualcuno piace pensare che tra i due possa esserci un riavvicinamento. Che ne è stato di Giovanni Angiolini? Che ne sarà di tutti coloro che tifano per Eros Ramazzotti?