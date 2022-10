“Ginevra Lamborghini di nuovo nella casa”, bufera al GF Vip: cosa sta succedendo. Una delle protagoniste potrebbe tornare a furor di popolo

I suoi fan non vogliono arrendersi per la sua uscita dalla Casa più spiata d’Italia. In queste ore hanno lanciato un hashtag su Twitter per farla rientrare in gioco nel reality di Mediaset.

E’ stato il primo grande caso ad incendiare questa edizione del Grande Fratello Vip. Ginevra Lamborghini è stata squalificata dal GF Vip 7 per aver legittimato il bullismo. In un mondo sempre più attento alla forma e alla comunicazione, le parole della sorella di Elettra non sono passate inosservate. Un tema così delicato non può avere una cassa di risonanza negativa come accaduto nel reality. Le frasi incriminate riguardavano un altro concorrente, ovvero Marco Bellavia.

Nello specifico le parole pronunciate sono: “Merita di essere bullizzato”. Una dichiarazione choc su cui gli autori non hanno potuto chiudere un occhio. Proprio per questo hanno deciso di estrometterla direttamente dal gioco, senza possibilità di appello. Niente televoto ne pareri da studio, ma una squalifica bella e buona.

In molti, tra telespettatori e concorrenti, hanno trovato giusto il provvedimento, anche come insegnamento per le nuove generazioni. C’è però qualcuno che ha deciso di opporsi e di esprimere la propria idea discordante.

GF Vip, i fan sono con Ginevra Lamborghini: “La rivogliamo nella Casa”

I fan della Lamborghini, ad esempio, hanno mandato in tendenza su Twitter l’hashtag “GinevraDentro”. Il motivo spiegato da uno dei diretti interessati è il seguente:

“La squalifica di ieri sera non è stata accettata e i suoi follower la vorrebbero ancora nella casa, non tollerando il fatto che ad essere espulsa sia stata solo lei e non altri concorrenti ugualmente coinvolti“.

“Tra i vari coinquilini, Charlie, Wilma e Gegia sono ancora dentro ma il loro comportamento è stato peggio delle parole di Ginevra, usata come sacrificio per i cyberbulli”, spiegano alcuni sui social.

Nonostante ci sia questa mozione popolare da parte di diversi telespettatori, difficilmente la produzione deciderà di cambiare la propria decisione. La squalifica dovrebbe rimanere tale anche nei prossimi giorni e per Ginevra Lamborghini il reality è ormai finito.

A sostenerla non sono stati però solo i fan ma anche un suo collega nella Casa. Antonino Spinalbese, infatti, ha espresso il suo disaccordo per la scelta presa. Parlando in giardino con Cristina, Edoardo e Daniele, non ha nascosto il suo punto di vista.