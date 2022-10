GF Vip 7, clamoroso! Un altro concorrente se ne va: “Parlerò con Marco Bellavia”

Un altro concorrente abbandona la casa del GF Vip 7 e manifesta la sua intenzione di voler parlare con Marco Bellavia. Ecco di chi si tratta e perchè ha spiegato di essere rimasta molto ferita da quanto successo durante la diretta del 3 ottobre.

La vippona aveva palesato il suo malumore in diverse occasioni. Durante la diretta del 3 ottobre, in cui è stata squalificata Ginevra Lamborghini ed è uscito al televoto Giovanni Ciacci, non ha mancato di far presente il suo disaccordo. Alfonso Signorini ha quindi colto l’occasione per fare alcune dovute precisazioni.

Il conduttore del GF Vip 7 ha invitato Sara Manfuso a prendere una decisione riguardo la sua permanenza nella casa del reality show, precisando anche che suo marito nelle interviste si è dichiarato entusiasta. L’opinionista ha voluto sottolineare che durante quella diretta si stavano toccando alcuni temi molto importanti per lei.

GF Vip 7, chi è la concorrente che abbandona la casa

Sara Manfuso ha voluto precisare di aver sempre preso una posizione molto chiara contro il bullismo, e per questo motivo era rimasta un po’ in disparte mentre l’inquilino Marco Bellavia veniva emarginato e deriso dagli altri concorrenti. Ci teneva però a sottolineare la sua completa estraneità ai fatti, proprio per non danneggiare le sue battaglie.

Nel pomeriggio del 5 ottobre si è verificato qualcosa di veramente strano. All’improvviso, è saltata la diretta su Mediaset Infinity dalla casa del GF Vip 7. Dopo un po’ di tempo, sono iniziate ad andare in onda delle vecchie repliche del programma Mediaset. Nel frattempo, si è diffusa rapidamente la voce che Sara Manfuso fosse addirittura scappata dalla casa.

Le ultime parole della Manfuso e la sua intenzione con Marco Bellavia

Più tardi, si è potuto verificare che Sara Manfuso non era affatto scappata dalla casa. La concorrente del GF Vip 7, forse, ha aspettato che il problema tecnico fosse risolto per poter dare l’addio al reality show in diretta. L’opinionista, dopo diversi giorni molto travagliati, ha deciso di concludere in anticipo la sua esperienza nella casa più spiata d’Italia.

Al pubblico non sono sfuggite le ultime parole pronunciate dalla Manfuso prima di lasciare la casa del GF Vip 7: “Mi raccomando“. A cosa si riferiva? L’ex vippona avrebbe anche manifestato l’intenzione di contattare Marco Bellavia per potergli parlare. Non è certo che ci riuscirà: impazza il gossip di un possibile rientro per l’ex conduttore di Bim Bum Bam.

Ecco il malumore di Sara Manufuso durante la diretta del GF Vip 7 del 3 ottobre: