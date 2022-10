Altra bufera sul GF Vip 7: spunta la bestemmia, il concorrente verso l’eliminazione

Non c’è pace nel Grande Fratello Vip 7. Dopo il caos recente arriva un altro caso dovuto ad una presunta bestemmia di un concorrente

Davvero una bufera dopo l’altra. L’edizione del GF Vip 7 sta diventando un vero e proprio calvario per quanto riguarda scandali, polemiche e critiche. Alfonso Signorini dovrà dunque disimpegnarsi su un altro fronte.

Nei giorni scorsi si è parlato insistentemente del caso Marco Bellavia. Il conduttore ed autore televisivo è stato ‘bullizzato’ da alcuni concorrenti per via delle sue evidenti crisi di panico e di ansia. Una situazione grave ma sottovalutata, che ha portato alla decisione di Bellavia di uscire dal reality e di squalificare dal GF Vip 7 anche Giovanni Ciacci e Ginevra Lamborghini.

Ora si prospetta un’altra possibile squalifica. Per un motivo però completamente diverso e che non c’entra con i problemi di salute mentale di Bellavia. Il GF Vip 7 potrebbe perdere un altro forte partecipante per via di una presunta bestemmia.

Bestemmia durante la discussione per la spesa: a rischio un altro partecipante al GF Vip 7

Non sfugge niente al Grande Fratello ed ai propri telespettatori più accaniti e longevi. Infatti è stato segnalato alla produzione che uno dei concorrenti avrebbe pronunciato una frase blasfema, fuori dalle regole etiche del programma.

In queste ore gli autori stanno verificando effettivamente, stile VAR nel campionato di calcio, per capire se la bestemmia sia stata pronunciata e da chi. Intanto tutti gli indizi portano a Charlie Gnocchi.

Il comico e conduttore radiofonico sarebbe lo sventurato protagonista di questa ennesima situazione limite all’interno del GF Vip 7. Pare che nel discutere con Alberto De Pisis sulla lista della spesa da fare, Gnocchi si sia lasciato andare ad un’imprecazione non consentita dal regolamento, perché lede la sensibilità di diversi telespettatori.

Verifiche in corso da parte dello staff del GF Vip 7. Se fossero confermate le prime impressioni riguardo alla bestemmia, non ci sarebbe molto da fare per Charlie Gnocchi. Il regolamento del reality da sempre parla chiaro: nella Casa è vietato proferire chiaramente espressioni di questo genere, pena l’eliminazione immediata.

La puntata di domani sera, giovedì 6 ottobre su Canale 5, sarà ancora una volta ricca di colpi di scena e polemiche. Ed anche di un’altra possibile esclusione shock.