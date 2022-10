Boom Vodafone, le ultime offerte sono uniche: è tutto quasi gratis. La nota compagnia telefonica è pronta a sbaragliare la concorrenza

Nonostante i rilanci di Iliad questa volta Vodafone si è davvero superata. Le nuove proposte sono in grado di accontentare tutti i tipi di utenti. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Lo sbarco in Italia delle compagnia telefoniche low-cost ha cambiato gli equilibri nel mercato di settore. Iliad & company hanno proposto agli utenti delle offerte davvero vantaggiosissime, abbassando i costi e mantenendo elevati i dati di traffico. Minuti illimitati e decine di Giga di navigazione a pochi euro, sono diventati una realtà usuale. Proprio per questo anche le grandi aziende come Vodafone hanno dovuto ripensare al loro piano tariffario e alle offerte da lanciare. Adesso sono in rampa di lancio una serie di promozioni che posso scavalcare nuovamente la concorrenza, mantenendo sempre alti gli standard qualitativi.

Per riprendersi i vecchi clienti, passati nel frattempo alla concorrenza, il marchio anglosassone ha studiato alcuni piani ad hoc. Innanzitutto ha deciso di contattare uno a uno i vecchi abbonati per proporre un rientro davvero vantaggioso nel provider.

Boom Vodafone, arrivano clamorose offerte per chi torna al vecchio provider: come fare

La prima soluzione disponibile per chi volesse fare un passi indietro è la Special 100 Giga. Con soli 7,99 euro al mese si possono avere minuti senza limiti verso tutti con 70 giga (con ricaricabile) o 100 giga (con SmartPay) di traffico dati, con velocità 4G.

La seconda è la Digital Edition, quella che indipendentemente dal metodo di pagamento offre 100 giga ogni mese con minuti senza limiti a 9,99 euro al mese.

Volendo se si scegli di tornare a Vodafone e si vuole attivare tutto online, basta andare sul sito di riferimento del marchio per avere ben 120 Giga a disposizione. La proposta include anche minuti di chiamata illimitati e sms infiniti, per tutti i numeri sul territorio italiano. La guida per operare il cambio è semplice e si compone di 6 passi.

Inserire l’operatore di provenienza

Immettere i dati della propria Sim Card

Inserire i dati personali

Scegliere un metodo di spedizione della Sim

Selezionare un metodo di pagamento

Completare la transazione

Per tutte le specifiche visitate il sito di Vodafone.