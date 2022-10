Silvio Berlusconi continua ad essere protagonista sui social. Dopo l’apertura del suo canale TikTok e il positivo risultato alle elezioni, il Cavaliere sembra proprio intenzionato a rimare sulla cresta dell’onda. Stavolta è il turno di un divertente siparietto con Ibrahimovic. Il campione del Milan si trova nella residenza del presidente del Monza, in sua compagnia. Il perché è spiegato, ironicamente, da Berlusconi stesso.

“Sono qui con Ibrahimovic perché voglio insegnargli come si gestisce un’azienda”, spiega il leader di Forza Italia. Al che, di rimando, Ibrahimovic risponde: “Sono qui per insegnare a Berlusconi come si fa a giocare a pallone”. Il tutto condito da un “evviva” finale di Berlusconi stesso. Un duetto che si conclude con un “to be continued” a tutto schermo che preannuncia un seguito. Chissà: forse proprio le immagini di un Berlusconi che si diletta con il pallone da gioco. L’attuale presidente del Monza, ed ex storico presidente del Milan, è da sempre un sincero e competente appassionato di calcio.

Berlusconi-Ibrahimovic, il siparietto conquista i social

Ibra ha condiviso il video sul suo profilo ufficiale di Instagram. Con un post abbastanza eloquente: “La storia non si cancella. Ed il futuro è ancora da scrivere”, recita il campione svedese ancora alle prese con la riabilitazione dopo l’operazione al ginocchio. Ibra, superati i 40 anni, ha ancora tutta l’intenzione di essere protagonista con la maglia rossonera e di dire la sua in campionato per far sì che la squadra meneghina dica la sua in posizioni di vertice. Dal canto suo, Silvio Berlusconi – come detto – vuol ancora essere protagonista della vita politica italiana dopo aver superato l’8 percento alle recenti elezioni di settembre.