Amici, Alessandra Celentano fa una confessione intima: non l’aveva mai detto prima

La professoressa di danza più temuta di Amici, Alessandra Celentano, ha fatto una confessione intima che nessuno si sarebbe mai aspettato. Ecco cosa è emerso durante la puntata in daytime del 5 ottobre del talent-show.

Poco prima dell’inizio di Amici 22, Alessandra Celentano aveva sorpreso tutti pubblicando su Instagram una foto davvero inaspettata. Nello scatto, davvero speciale, si vedono lei, Rosita e Adriano Celentano. È davvero una rarità riuscire ad immortalare Il Molleggiato al di fuori del palcoscenico. Soprattutto, l’artista si è mostrato in ottima forma.

La foto ha suscitato molta sorpresa, anche perchè da diverso tempo si era diffusa l’indiscrezione che non ci fosse un buon rapporto fra la professoressa di Amici ed il cantante. La didascalia scritta da Alessandra è davvero dolce: “Nella vita, la famiglia è la cosa più importante che esista. Io e Rosita insieme a Zio Adriano!“.

Alessandra Celentano, la confessione alla sua alunna

La pubblicazione della foto di famiglia ha segnato forse un piccolo cambiamento nell’immagine che Alessandra Celentano offre al pubblico di Canale 5. È rimasta comunque la professoressa di danza più temuta di Amici, ma sembra essere diventata anche più tenera. Può aver influito il gossip che riguarda un suo recente fidanzamento?

Durante la puntata di Amici andata in onda in daytime il 5 ottobre, si è potuto vedere ancora una volta un lato diverso della professoressa di danza classica. Emanuel Lo è stato il primo a sollevare la mancanza di espressività da parte di un’allieva di Alessandra Celentano, Rita Danza. È bravissima nella tecnica ma non regala emozioni.

La professoressa di danza riconosce il dolore di Rita: il suo racconto

Alessandra Celentano ha inizialmente concluso che l’inespressività poteva trovare radici in qualcosa di più profondo, come una sofferenza della ragazza. Ha dunque voluto parlare con Rita, che ha ammesso le sue difficoltà ed ha ricordato il dispiacere di aver perso sua nonna Rosina, una sarta che è scomparsa ormai cinque anni fa. Il dolore per lei è ancora vivo.

La Celentano ha mostrato davvero molta comprensione ed empatia verso il racconto della sua alunna. La professoressa ha anche voluto confidargli che quando morirono i suoi genitori il dolore fu indescrivibile. Ha poi aggiunto: “Io lo so purtroppo cosa vuol dire. Ed è una cosa terribile che non passerà mai nella vita“.

Ecco uno dei video condivisi da Rita sui propri profili social. La didascalia è eloquente: “Il mio vocabolario è quello del corpo, la mia grammatica è quella della danza, la mia cartina è il tappeto di scena“.