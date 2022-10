“Visita di controllo dopo sei mesi”, Fedez a cuore aperto: com’è andata

Sono già passati sei mesi da quando Fedez diede la notizia che spezzò il cuore di molti: adesso è tornato a controllo per sapere come sta

L’imprenditore milanese, papà di Leone e Vittoria, spicca per sensibilità e il modo in cui raccontò del tumore fece crollare tanti suoi fan. Adesso, dopo 6 mesi, l’ha atteso una visita di controllo di cui ha svelato anche l’esito.

Sono passati già sei mesi da quando Fedez, in lacrime e con la voce tremante, ha ammesso di avere un male che l’ha spaventato più di ogni altra cosa. In effetti, da quel momento in poi, l’imprenditore milanese ha rivalutato le sue priorità e si è riavvicinato a tante persone del suo passato che, col tempo, aveva fatto fuori. Uno su tutti è J-Ax che, una volta saputo del tumore del suo amico di una vita, è subito accorso in suo sostegno mettendo da parte ogni diatriba.

Fedez ha ripreso a far musica, esibirsi, fare il papà ed il marito a tempo pieno. L’angoscia del tumore -che è stato poi asportato- gli ha fatto fare un lavoro di introspezione che evidentemente gli è servito particolarmente. Indubbiamente l’imprenditore milanese è rimasto lo stesso di sempre, molto Peter Pan, ma con un occhio di riguardo in più per sé stesso e chi gli è attorno.

Fedez a controllo: com’è andata la visita

Nel pomeriggio di ieri, Fedez ha scritto su Instagram: “Oggi visita di controllo dopo sei mesi dalla rimozione del tumore. Mi aspetta una bella risonanza magnetica (che non amo particolarmente). Mandate good vibes”. È evidente che le good vibes di tutte le persone che lo amano incondizionatamente, amici, famiglia e fan, siano arrivate appieno perché poco più tardi ha aggiornato tutti su Instagram: “Tutto bene! Grazie di cuore per tutti i bellissimi messaggi”.

La visita di controllo sembra essere andata come doveva e Fedez può continuare a godersi lavoro, amici e famiglia senza ulteriori preoccupazioni. Attualmente, l’amato giudice di X Factor è chiamato ai Boot Camp con una nuova puntata che andrà in onda mercoledì e che vedrà l’inizio del Talent show targato SKY.