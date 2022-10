Uomini e Donne, la coppia ‘scoppia’! La reazione gelosa della tronista

Pare proprio che la coppia, uscita dal programma Uomini e Donne, abbia detto basta definitivamente. Ma non manca la gelosia

Non sempre coloro che fuoriescono dalla partecipazione a Uomini e Donne come coppia fatta e scelta riescono a mantenere la fiamma della passione a lungo. Di esempi infatti ve ne sono a bizzeffe.

L’ultima notizia in tal senso arriva da una coppia formatasi a Uomini e Donne qualche anno fa. Stiamo parlando di Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo. La ragazza, ex tronista, aveva scelto il giovane siciliano.

I due erano addirittura convolati a nozze, con una splendida cerimonia in Sicilia nel 2016. Una storia d’amore in piena regola. Che però appare giunta al capolinea. Dopo alcune recenti avvisaglie, sono arrivate conferme ufficiali, anche dal punto di vista del gossip.

Teresa e Salvatore di Uomini e Donne si sono lasciati: l’uomo avvistato con una nuova fiamma

Tale conferma, come riportato dalla cronista di gossip Deianira Marzano, è arrivata direttamente da Salvatore Di Carlo. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne è stato infatti pizzicato con una nuova fiamma, una ragazza non ben identificata che sarebbe la sua nuova compagna.

La storia con Teresa Cilia è dunque definitivamente tramontata. Non vi sono più speranze evidentemente per i due ex protagonisti del salotto di Maria De Filippi. Ma non mancano le frecciatine a distanza, come affermato dalla stessa donna.

Teresa, dopo la divulgazione delle foto di Salvatore con un’altra donna, ha voluto pubblicamente confermare la fine del loro matrimonio. Ma non è mancato un pizzico di gelosia: “Per me lui può fare quello che vuole, assolutamente, non metto in discussione questo. Libero di uscire con altre ragazze. Però ci tengo a dire una cosa. A me non va di andare a sporcare un’altra persona. Io provo rispetto per quello che c’è stato e soprattutto provo rispetto nei miei confronti. L’unica cosa che mi va di dire è che mi viene da sorridere un po’ e mi viene da dirvi che le risposte le avete avute e non c’è bisogno che io aggiunga altro. Quindi va bene così”.

I due non si sono lasciati dunque benissimo. Teresa tempo fa ha anche ammesso di aver sofferto molto per la separazione con Salvatore e di non credere più nell’amore vero. Le servirà del tempo per lasciarsi alle spalle il matrimonio.