Tommaso Zorzi, disavventura in vacanza: “Attacco di panico”. L’ex gieffino e influencer ha raccontato i suoi attimi di paura

Ormai ci siamo abituati: Tommaso Zorzi condivide (quasi) tutto con i suoi follower anche quando è in vacanza e così è stato anche adesso che per staccare con il lavoro è a Budapest. Solo che non tutto nella capitale ungherese è andato come aveva immaginato.

Tommaso è lì in compagnia dell’amica Didi Bianchi e non con Tommaso Stanzani, rimasto a casa anche se ormai le voci di una loro presunta rottura sono alle spalle. Così ne hanno approfittato per vedere tutte le bellezze della città e tra queste c’è anche la ruota panoramica al centro di Pest, che assicura una veduta magnifica della città.

Solo che ad un certo punto, mentre erano in alto, la ruota si è bloccata per alcuni interminabili secondi e loro sono rimasti sospesi, legati ma sospesi. “Raga situazione panico, siamo sulla ruota panoramica con un vento della madonna peggiore idea di sempre. Attacco di panico e sta cosa non sta scendendo”, ha scritto lui. Sospesi nel vuoto, con un vento forte a sferzarli, non è stata una bella sensazione. Poi però la ruota ha ripreso a girare e tutto è finito bene. “Siamo vivi, ma c’è stato un momento che ce la siamo vista brutta”.

Tommaso Zorzi, disavventura in vacanza: ora è una presenza costante in tv

Con il suo viaggio a Budapest, Tommaso Zorzi ha perso il gender reveal dell’amica Aurora Ramazzotti che domenica scorsa ha rivelato di aspettare un maschietto. In compenso i suoi fan possono ammirarlo con ben due programmi su Real Time.

Il 14 settembre infatti è cominciato Tailor Made – Chi ha la stoffa?, talent condotto da Tommaso e che vede la sfida tra dieci sarti amatoriali, tutti con il sogno di entrare nel mondo della moda. I partecipanti sono giudicati da due esperte, Elide Morelli che per 53 anni è stata sarta della maison Valentino, e Cristina Tardito, direttore creativo che ha creato il suo brand Kristina Ti.

E dal 20 ottobre su Discovery+ la seconda stagione di Drag Race Italia nella quale accanto a Zorzi ci saranno ancora Priscilla e Chiara Francini nelle vesti di giudici e conduttori. Otto episodi con il numero delle concorrenti ufficiali che è passato da otto a dieci, tutte tra i 24 e i 34 anni.