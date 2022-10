“Terrore e rabbia”, Giorgia Soleri preoccupata per la nuova diagnosi: le sue condizioni di salute. I fan sono sorpresi

L’influencer, attrice e modella ha rivelato di soffrire di fibromialgia. Il problema, appena scoperto, richiede delle cure specifiche. I suoi follower sono in ansia per lei.

E’ la compagna di Damiano David, un’attrice, una modella, un’influencer e anche una scrittrice di poesie. Giorgia Soleri, 26 anni, è tutto questo e molto di più e di certo ha uno stile tutto suo che ha saputo attirare tantissime persone sui social. Migliaia di follower sono ora preoccupati per la fidanzata del leader dei Maneskin e a spiegarne il motivo è lei stessa. Con un lungo post su Instagram, infatti, Giorgia ha voluto condividere una diagnosi che ha appena ricevuto e che riguarda un disturbo di salute. Purtroppo per lei non è la prima volta che deve affrontare cose del genere, visto che negli ultimi anni ha già fatto in conti con 5 malattie differenti. Circa un anno fa era stata operata per endometriosi, mentre ora deve fare i conti con la fibromialgia.

“La prima è stata contemporaneamente una liberazione e un pugno nello stomaco, finalmente il mio dolore aveva un nome, potevo chiamarlo, spiegarlo, dargli spazio e dignità“ scrive in un lungo post su Instagram parlando della vulvodinia, per cui anche grazie al suo agire è arrivato “un comitato, un convegno, una proposta di legge. Ho scoperto la necessità di una rete fatta di condivisione e comprensione – prosegue- la forza che si nasconde in persone straziate dall’invisibilità del loro male quando decidono di prendersi la mano e fare della lotta a un riconoscimento negato il loro punto di contatto”.

Giorgia Soleri, arriva una nuova diagnosi preoccupante: “Ho la fibromialgia”

Come detto questi non sono stati gli unici intoppi a livello fisico, visto che altre tre diagnosi l’hanno interessata nel giro di poco tempo.

“Neuropatia del pudendo, endometriosi e adenomiosi. E ogni volta mi sentivo un po’ più protetta, spaventata ma mai sola”. La quinta pochi giorni fa: “Fibriomalgia. Nel grande termine ombrello di Central Sensitivity Syndrome, o anche sensibilizzazione centrale. Sarei ipocrita se negassi il misto di terrore e rabbia che ha pervaso il mio corpo dopo l’ennesima diagnosi, ma questa volta è stato diverso. Ho scoperto che la condivisione è un viaggio arricchente mai a senso unico, quando dai qualcosa ti torna sempre indietro. E a me è tornata empatia, amore, supporto, vicinanza, abbracci silenziosi e sguardi a voce alta. Poche ore prima di questa diagnosi, per un casualità che a ripensarci fa sorridere, mi tatuavo ‘together we are stronger’ e oggi lo sento più che mai. Grazie”.

Nello specifico la fibromialgia è un’infiammazione dei muscoli e delle strutture connettivali fibrose (legamenti e tendini), con una forte astenia e un dolore diffuso.

Ci si sente sempre stanchi e si fa fatica anche a muoversi nel peggiore dei casi. Speriamo per la Soleri non sia nulla di troppo grave.