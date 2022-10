Stefano De Martino “tradito” in diretta, non ha fatto bene i conti: fan gelati. Le sue scelte convincono solo fino ad un certo punto

Per una volta la scelta del pubblico poteva essere chiara. Puntare sulle lacrime (di coccodrillo) del GF Vip 7, sula nuova fiction di Rai 1 oppure scegliere una terza via. Come la nuova stagione dello show condotto da Stefano De Martino in prima serata su Rai 2, che piace ma fino ad un certo punto.

Perché ancora una volta l’ex ballerino ormai diventato conduttore è stato “tradito” in diretta. La conferma è arrivata adesso con i dati ufficiali degli ascolti tv di lunedì 3 ottobre 2022: su Rai1 il debutto della fiction Sopravvissuti, con Lino Guanciale, è stato seguito da una media 3.623.000 spettatori pari al 19.6% (nel primo episodio erano 4.038.000). Su Canale 5 invece la puntata di Grande Fratello Vip 7 molto incentrata sul clamoroso addio di Marco Bellavia ha totalizzato 3.313.000 spettatori pari al 25.1% di share

Invece su Rai2 Stasera Tutto è Possibile con De Martino si è fermato a 1.325.000 spettatori pari all’8.2% di share. Ha fatto comunque meglio di Presa Diretta su Rai 3 con 909.000 spettatori pari ad uno share del 4.7% e Quarta Repubblica su Rete 4 con 879.000 spettatori per il 5.8% di share.

Stefano De Martino “tradito” in diretta, per Mediaset è stata un’ottima giornata

Vediamo in dettaglio le altre fasce di ascolti. Nell’Access Prime Time su Rai 1 Soliti Ignoti ha messo insieme 4.790.000 spettatori con il 22.3% e su Canale 5 Striscia la Notizia con la coppia Siani-Incontrada 3.953.000 spettatori con uno share del 18.4%. Su Rai 3 Il Cavallo e la Torre ha totalizzato 1.294.000 spettatori (6.2%) e Un Posto al Sole 1.562.000 spettatori (7.2%). Su Rete 4 Stasera Italia invece 1.167.000, pari al 5.6%, nella prima parte, e 1.076.000 spettatori (5%), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo 1.709.000 spettatori (7.9%).

Nel Preserale su Rai 1 Reazione a Catena ha messo insieme 4.438.000 spettatori (27.8%) e su Canale 5 Caduta Libera 2.986.000 spettatori (19.5%). Su La7 continua a faticare Caterina Balivo con Lingo – Parole in Gioco:145.000 spettatori (share dell’1%).

Nel Daytime Pomeriggio invece su Rai 1 Oggi è un Altro Giorno ha ottenuto 1.542.000 spettatori con il 15.8% e Il Paradiso delle Signore 1.770.000 spettatori con il 22.5%. A seguire, La Vita in Diretta 1.747.000 spettatori con il 20.8%. Su Canale 5 Beautiful ha totalizzato 2.504.000 spettatori con il 20% e Una Vita 2.266.000 spettatori con il 19.8% di share. A seguire Uomini e Donne con 2.639.000 spettatori con il 27.2%, la striscia quotidiana di Amici 1.921.000 spettatori con il 24.4% e il daytime di Grande Fratello Vip 7 1.787.000 spettatori con il 22.9%. Poi Un Altro Domani con un ascolto medio di 1.380.000 spettatori pari al 18.3% di share e Pomeriggio Cinque con 1.507.000 spettatori e il 18.4%.