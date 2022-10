“Sputava sangue”: Romina Carrisi, il doloroso racconto sulla famiglia

Romina Carrisi ha condiviso un doloroso ricordo che riguarda la sua famiglia ed il cui racconto l’ha evidentemente segnata. Ecco cosa ha rivelato a Oggi è un altro giorno la figlia di Al Bano e Romina Power.

Non si va molto lontano dalla verità dichiarando che la famiglia Carrisi-Power è una delle più conosciute ed amate d’Italia. Dopo Le interviste parallele di domenica 2 ottobre, dove Mara Venier ha ospitato su Rai 1 Loredana Lecciso e Silvia Toffanin ha intervistato Romina Power su Canale 5, la conduttrice di Domenica In ha voluto fare una smentita.

In molti hanno pensato che Mara Venier avesse invitato la compagna di Al Bano quasi per dispetto a Romina Power. In realtà, la conduttrice ha smentito ogni malignità ribadendo la sua amicizia con Loredana Lecciso e che comunque aveva deciso di dedicarle uno spazio dopo tanto tempo. Inoltre, la diffida non sarebbe stata fatta a lei.

Romina Carrisi, il terribile racconto riguarda la famiglia

Se la Lecciso è stata ospite di Domenica In e Romina Power è andata in onda a Verissimo, Romina Carrisi va in onda quasi ogni giorno grazie alla sua presenza nel programma Oggi è un altro giorno. Da diverso tempo, infatti, la figlia di Al Bano fa parte di quelli che Serena Bortone chiama sempre “affetti stabili“, ovvero degli opinionisti.

Nella puntata di Oggi è un altro giorno andata in onda il 4 ottobre, Romina Carrisi ha fatto una dichiarazione shock riguardo la sua famiglia. Ha anche fatto un piccolo errore a causa dell’emozione durante il suo racconto: ha usato la parola “padre” al posto di “nonno“, forse perchè queste storie le ha sempre sentite raccontare da suo padre Al Bano.

“Ecco perchè Al Bano si chiama così”: lo ha rivelato Serena Bortone

Romina Carrisi è intervenuta durante la puntata di Oggi è un altro giorno per ricordare che suo nonno, durante la seconda guerra mondiale, era stato prigioniero prima in Germania e poi anche in Albania. Il problema più grande che nonno Carmelo Carrisi si trovò ad affrontare fu quello della fame: elaborò anche alcuni “trucchi” per avere più cibo.

Romina Carrisi ha spiegato che il nonno si mordeva la guancia, fino a sputare sangue. In questo modo lo portavano in infermeria e gli davano da mangiare. Il nonno fu sorpreso dai tedeschi mentre rubava delle scorze di patate: dopo essere stato portato in una cella, pensò di morire dalle percosse che stava ricevendo. Proprio a causa dell’esperienza in Albania, Carmelo Carrisi decise di chiamare suo figlio Albano.

