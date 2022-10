Raimondo Todaro, non c’è stato solo un bacio con la Celentano: l’ammissione

Raimondo Todaro ha voluto spiegare cosa succede dietro le quinte con i suoi colleghi, in particolare con Alessandra Celentano ed Emanuel Lo. Ecco la verità riguardo le pericolose indiscrezioni che circolano dall’inizio di Amici 22.

Raimondo Todaro è arrivato da due anni sulla cattedra di danza di Amici, ma ormai la sua rivalità con Alessandra Celentano è nota. Come lo scorso anno ha selezionato anche una ballerina che non è mai andata a scuola, sollevando l’ilarità della maestra di danza che invece basa tutto sulla perfezione della tecnica e la pulizia delle linee.

Celentano e Todaro sono stati recentemente protagonisti di uno strano episodio, dove anche Rudy Zerbi ha voluto prendere posizione. Mentre l’alunno Ramon parlava alla sua insegnante di danza classica, Todaro si è alzato in piedi ad applaudire. Il gesto a molti non è piaciuto, perchè si sarebbe schierato apertamente contro una sua collega.

Cosa succede al di fuori di Amici fra i professori?

Raimondo Todaro e Alessandra Celentano hanno delle visioni completamente diverse riguardo ciò che deve essere la danza e si occupano di discipline completamente diverse. Nonostante i battibecchi in studio, che lo scorso anni li hanno visti protagonisti in diverse puntate, i rapporti fra i due sembrerebbero essere molto buoni.

Raimondo Todaro ha spiegato a DiPiùTv che lui è una persona passionale. Gli piace dunque essere tenero con chi ha vicino, quindi anche con la Celentano. Nella puntata andata in onda domenica 2 ottobre i due professori di danza hanno sorpreso tutti scambiandosi un bacio. Dal momento che Raimondo ha una famiglia con Francesca Tocca, è improbabile pensare che sia lui il misterioso fidanzato della professoressa di danza classica.

Raimondo Todaro ed Alessandra Celentano non si sopportano?

Raimondo Todaro ha ribadito che i rapporti con Alessandra Celentano sono davvero buoni. Il ballerino ha voluto anche chiarire un gossip che si stava facendo strada sin da prima dell’inizio della nuova stagione di Amici e riguarda una presunta antipatia fra Todaro ed il fidanzato della cantante Giorgia, ovvero il professore Emanuel Lo.

Todaro si è detto sorpreso da queste voci, ed ha voluto smentire che ci fosse qualcosa di vero. Anzi, a sentire quanto dice il professore di Amici le strade fra Raimondo ed Emanuel sembrerebbero non essersi mai incrociate prima. Difficile dunque che ci possa essere un’antipatia con qualcuno che non si conosce.

Alessandra Celentano è fidanzata? La presa in giro del collega

Ecco lo sfottò ai danni di Alessandra Celentano da parte di Raimondo Todaro a gennaio di quest’anno: “Sto aprendo dei casting per Amici. Cerco un bel fidanzato per la mia cara amica Alessandra Celentano. I requisiti richiesti sono: 1- deve ritenersi più aitante di Rudy Zerbi; 2- deve essere alto almeno 1.75 m.; 3- non deve indossare accessori“.

Infine, la stoccata finale di Raimondo Todaro: “La cosa primaria: 4- deve sempre dire ‘maestra ha ragione lei‘, parlarle in terza persona se fosse plurale anche meglio“.