Iliad, caos con la fibra: migliaia di utenti insoddisfatti, cosa sta succedendo

Problemi sulla linea per il provider di origine francese Iliad. Pare che tantissimi abbonati stiano avendo problematiche molto serie

Da quando è sbarcato nel mercato telefonico italiano, la compagnia Iliad ha sicuramente trovato l’attenzione di numerosissimi utenti e nuovi abbonati. Punti di forza delle proprie offerte sono le promozioni a basso costo, in particolare per la telefonia mobile.

Iliad però, nonostante sia un provider piuttosto affidabile nel complesso, ha ancora dei punti oscuri che a volte rischiano di venire a galla. Come l’assenza di una app specifica e ad hoc per operare direttamente sul proprio piano tariffario, come fanno TIM, Vodafone e le altre compagnie.

Sta riscontrando problematiche a dir poco serie invece l’ultima promozione Iliad, che riguarda in questo caso la navigazione in rete. Vale a dire l’offerta per la connessione in fibra per le abitazioni private.

Iliad, la fibra ottica non funziona a Milano: impossibile capire l’entità e la risoluzione dei problemi

Da tempo Iliad ha lanciato un modem specifico legato ad una promozione per la fibra ottica. Vale a dire la Iliad Box, che porta nelle case degli abbonati la connessione tramite fibra fino a 5gbit/s da soli 15,99 euro al mese.

Un’offerta che in molti hanno voluto provare, vista la convenienza economica rispetto alle proposta della connessione su fibra dei provider in competizione. Ma stanno emergendo grosse problematiche, soprattutto nella zona di Milano.

Lo fa sapere Repubblica.it, secondo cui da più di un mese nell’area dell’interland milanese non funzionerebbe più la connessione promessa da Iliad tramite fibra. Si segnalano migliaia di disservizi per coloro che provano a sfruttare la promozione del provider francese.

La cosa ancor più grave è che gli utenti che non sono più coperti dal servizio internet non riescono ad avere risposte esaustive o dignitose dal servizio clienti Iliad. Il messaggio che il provider continua a lanciare è il solito: “Le problematiche in corso riguardano un numero circoscritto di utenti. Stiamo intervenendo quotidianamente sulle linee interessate per risolvere il disservizio e garantire la funzionalità il prima possibile“.

Troppo poco per giustificare un problema così ampio e diretto. Occhio dunque per chi vive in zona Milano: prima di passare alla fibra di Iliad, pensateci bene o fate i necessari controlli.