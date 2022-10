GF Vip 7, cachet da capogiro per una concorrente: “Guadagna 9 mila euro a settimana”. La cifra ha lasciato tutti senza parole

Il dato è stato condiviso da Dagospia e riguarda Wilma Goich. Una partecipazione da super vippona, che ha innescato una serie di discussioni anche sui social tra i follower.

La nuova edizione del Grande Fratello Vip è iniziata ormai da un paio di settimane e già se ne vedono delle belle. Diversi personaggi si sono messi in mostra nel corso di queste prime puntate, attirando l’attenzione del pubblico. Da Patrizia Rossetti a Luca Salatino, passando per Pamela Prati e Antonino Spinalbese. In questo momento, però, chi è finita sulla bocca di tutti i telespettatori è Wilma Goich. La famosissima cantante italiana è stata uno degli inquilini più ricercati da Alfonso Signorini e la sua partecipazione ha reso molti felici. In questi giorni passati nella Casa più spiata d’Italia, anche gli altri protagonisti stanno imparando a conoscerla. La sua storia è stata a dir poco drammatica nell’ultimo periodo e proprio questo l’ha spinta ad accettare questa sfida.

Come molti sanno, infatti, pochi anni fa la Goich ha perso la sua unica figlia, scomparsa per colpa di una brutta e incurabile malattia. Di sicuro nel corso delle prossime puntate Wilma avrà modo di aprirsi di più a riguardo, raccontando ai suoi compagni di reality quello che ha dovuto superare.

GF Vip 7, Wilma Goich e il cachet da capogiro: “Prende 9 mila euro a settimana”

Per ora, come detto, il suo nome è finito al centro della scena ma per un altro motivo. Secondo quanto riferito infatti da Dagospia, Wilma Goich percepirebbe una cifra da capogiro per prendere parte al Grande Fratello Vip 7. Il portale di Roberto D’Agostino parla di circa 9 mila euro a settimana di cachet per la cantante.

Nello specifico si legge: “Dagospia ha svelato il cachet a puntata (10 mila euro) di Orietta Berti con tutti gli effetti mediatici del caso. Oggi ci soffermiamo su una concorrente, stando alle nostre fonti per la sua permanenza nella casa la cantante Wilma Goich ha ottenuto un compenso settimanale di 9 mila euro”.

Ovviamente per ora non ci sono conferme ufficiali ma si tratta solo di indiscrezioni. E’ chiaro che la cosa ha lasciato esterrefatti tutti i followers del programma e ha innescato diverse domande su quelli che sono i compensi anche degli altri partecipanti. Chi sarà il più pagato?