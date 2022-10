Festival di Sanremo 2023, super novità: Amadeus in un ruolo inedito

Sanremo 2023 è alle porte e Amadeus sta lavorando duramente per trovare il giusto equilibrio: per lui un ruolo inedito

Al Teatro Ariston il conduttore e direttore artistico è diventato un tuttofare, per lui è arrivato un’altra proposta in un ruolo inedito che ha deciso di ricoprire. Quella di quest’anno sarà una kermesse ancora più speciale.

Deve esserci un motivo se il direttore Rai, Stefano Coletta, ha puntato su di lui almeno fino al 2025 e proprio grazie a questa decisione presa preventivamente, Amadeus ha avuto modo di lavorare sul Festival di Sanremo 2023 per tutta l’estate. Già i primi annunci riguardo la kermesse hanno fatto sognare i fan, con Chiara Ferragni che aprirà e chiuderà la settimana dedicata alla musica italiana, ma il meglio deve ancora venire.

Sono tanti i nomi fin qui fatti che appariranno sul palco del Teatro Ariston di Sanremo, ma per ora non c’è nessuna conferma. Tuttavia, quello che è certo e che lo stesso conduttore e direttore artistico ha confermato è il duro lavoro fatto tutta l’estate per ascoltare i brani arrivati come proposte tra i big in gara. Quest’anno, però, c’è una novità per Amadeus che ha annunciato e che lo vedrà in un ruolo inedito.

Festival 2023, Amadeus direttore artistico di Arena Sanremo

Come ogni anno, da un po’ di tempo a questa parte, su Rai Uno a partire da dicembre andrà in onda il concorso organizzato dalla Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo che permetterà a quattro emergenti di partecipare alla serata Sanremo Giovani. Dai primi classificati della sfida, ne usciranno due che parteciperanno in gara con i big durante la settimana dedicata alla kermesse – dal 7 all’11 febbraio 2023- esattamente come l’anno scorso. Dov’è la novità? Che quest’anno Amadeus si occuperà della direzione artistica anche di Arena Sanremo: “È sui giovani che punto da sempre, oltre le categorie e i generi. Proverò a rendere lo stile discografico più omogeneo”.

Per partecipare alle selezioni, è già disponibile il modulo sul sito www.area-sanremo.it per artisti o gruppi di età compresa tra i 16 anni compiuti e i 30 non ancora compiuti al 1° gennaio 2023 per provare ad accedere al concorso e successiva gara tra i big.