Fabrizio Corona, clamorosa rivelazione nella notte: “Saluta la televisione per sempre”. Dopo Ilary Blasi, un altro attacco al vetriolo

Sembra davvero che certe occasioni a Fabrizio Corona le offrano su un piatto d’argento. Prima la separazione tra Ilary Blasi, sua storica nemica da quasi 20 anni, e Francesco Totti. Ora la puntata super trash del Grande Fratello Vip7 che ha portato alla squalifica di Ginevra Lamborghini e all’eliminazione di Giovanni Ciacci.

I due erano tra i grandi imputati dopo le critiche ferocissime espresse nelle prime settimane a Marco Bellavia che si era ritirato sabato scorso per il clima invivibile nella Casa. Con loro anche Charlie Gnocchi, Wilma Goich, Elenoire Ferruzzi, Patrizia Rossetti e Gegia ma non tutti sono stati colpiti.

Ginevra Lamborghini è stata la prima squalificata dalla casa del Grande Fratello Vip, uscendo un lacrime per una scena che Blob riprenderà 100mila volte. Poi è toccato a Ciacci, eliminato al televoto che doveva scegliere chi salvare tra i grandi accusatori. Ha preso solo il 3% dei voti, segno che anche il pubblico a casa lo ha stroncato.

Come Fabrizio Corona che ha risposto con un tweet al vetriolo sotto il posto degli amici di Giovanni che parlavano della sua malattia conclamata, visto che soffre di HIV. “Saluta la televisione per sempre. La tua maschera è caduta. Ora vediamo chi ti viene incontro. L’indifferenza per te sarà il tuo contrappasso!”, ha scritto. Una posizione condivisa anche da altri grandi personaggi televisivi. Simona Ventura è stata caustica: “Ciacci si è fatto riconoscere”. E Tina Cipollari ha interpretato il pensiero del pubblico: “Speravo fosse Ciacci il primo ad essere squalificato, peccato”. E anche Arianna David su Instagram ha espresso la sua gioia: “Giustizia è fatta, mi hai deluso immensamente Giovanni!”.

Fabrizio Corona, clamorosa rivelazione nella notte: la difesa di Ciacci

Ma Giovanni Ciacci come si è difeso in studio dopo l’eliminazione, che forse doveva anche aspettarsi? Ancora una volta ha detto di non essersi reso conto della situazione delicata che stava vivendo Bellavia. “L’ho vissuta male per via della nomination che mi ha fatto e gli ho risposto in una certa maniera. Pensavo che lo aveste messo voi come disturbatore, te lo dico sinceramente”.

Ha chiesto scusa, ha riconosciuto che avrebbe potuto parlare con lui di molte cose e ha ammesso di aver capito che la nomination nei suoi confronti aveva un altro senso: “Era come se mi avesse detto, ‘ti nomino, tanto sei malato e quindi nessuno ti nominerà mai'”.

Charlie Gnocchi però si è ribellato e contesta il fatto che il Grande Fratello sia stato troppo duro con loro. Le responsabilità per quello che è accaduto con Marco Bellavia sono anche del programma che non doveva arrivare a creare una situazione del genere.