Eleonora Daniele, salta tutto: cancellata la diretta per un motivo ben specifico

Questa mattina Eleonora Daniele non è andata in onda, la diretta è stata cancellata senza preavviso: ecco perché

Come ogni giorno, dal lunedì al venerdì, a partire dalle 10:00 sarebbe dovuto andare in onda su Rai Uno Storie Italiane, ma i telespettatori sono stati colti alla sprovvista: che fine ha fatto la conduttrice?

Eleonora Daniele, per questa settimana, andrà in onda quattro giorni su cinque. I telespettatori non si aspettavano quest’improvviso cambio di rotta, tant’è che è parso strano quando, un’oretta fa, dopo l’appuntamento con Unomattina non è arrivato il buongiorno della conduttrice. Come ogni mattina, infatti, i telespettatori di Rai Uno si aspettavano di trovare l’appuntamento fisso con la Daniele per affrontare nuovi casi di cronaca e attualità insieme ai suoi ospiti, ma per oggi, martedì 4 ottobre, non sarà così.

Al posto di Storie Italiane, infatti, i telespettatori italiani su Rai Uno hanno visto la Santa Messa dalla Basilica Superiore di San Francesco d’Assisi a Perugia, iniziato qualche minuto prima delle 10:00 senza intralciare la regolare trasmissione di Unomattina, ma seguendo perfettamente il palinsesto, semplicemente andando a sostituire lo slot occupato da Eleonora Daniele quotidianamente. Perché la conduttrice non è andata in diretta?

Eleonora Daniele non va in diretta: spazio allo speciale sul Santo Patrono d’Italia

In diretta su Rai Uno, a partire dalle 10:00 è cominciata la Santa Messa dalla Basilica Superiore di San Francesco d’Assisi a Perugia in occasione della celebrazione del santo. Soltanto dopo, a partire dalle 11:30, andrà in onda A Sua Immagine, con uno speciale dedicato proprio al Santo Patrono d’Italia. La puntata durerà circa tre quarti d’ora, facendo slittare la messa in onda di È Sempre Mezzogiorno di circa mezz’ora: una vera e propria rivoluzione del palinsesto per poter celebrare una giornata molto particolare e sentita da parte degli italiani.

Ad ogni modo, Eleonora Daniele tornerà domani, mercoledì 5 ottobre, dalle 10:00 con il suo consueto appuntamento con Storie Italiane fino a poi lasciare spazio ad Antonella Clerici con È Sempre Mezzogiorno intorno alle 11:55. Una giornata speciale quella di oggi in cui la Rai ha voluto dare spazio alla celebrazione del Santo Patrono d’Italia, San Francesco d’Assisi.