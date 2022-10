Il dramma della star di Non è la Rai: “Prima l’aneurisma celebrale, poi nessuno mi ha più voluta”

La ragazza, che un tempo spopolava a Non è la Rai di Gianni Boncompagni, ha svelato dei terribili retroscena sulla sua vita privata

Un tempo il programma Non è la Rai, ideato e diretto da Gianni Boncompagni, ha letteralmente spopolato. Ha dato visibilità a numerose e giovanissime ragazze, pronte a tutto pur di sfondare nel mondo dello spettacolo.

Non è la Rai, che andò in onda nei primi anni ’90, ha dunque lanciato tantissimi volti della televisione italiana. Una su tutti ovviamente Ambra Angiolini, che riuscì già da giovane a farsi ben notare nel suddetto programma.

Un’altra delle amate giovani star di Non è la Rai fu Ilaria Galassi. La biondina che fece impazzire moltissimi spettatori italiani in quel contesto, con la volontà di diventare una showgirl ma con un futuro che non le ha regalato grosse soddisfazioni.

Ilaria Galassi si racconta: la malattia e le delusioni lavorative dopo Non è la Rai

Ilaria Galassi oggi ha 46 anni. Viene ricordata proprio per Non è la Rai visto che la sua carriera televisiva non è stata così ricca né piena di soddisfazioni.

La Galassi è tornata a parlare a I Fatti Vostri, intervistata da Salvo Sottile. Un ritorno al suo passato nel mondo dello spettacolo e quei promettenti esordi: “Avevo quattordici anni e mezzo, ero una bimba. È stato bellissimo, era tutto colorato, eravamo tutte sempre truccate, amate, io mi sentivo già diva. Papà Angelo era gelosissimo di me, nessuno poteva avvicinarsi, se rimanevo troppo in bagno lui entrava. E grazie a lui sono rimasta una donna sana, grazie anche a mamma Francesca”.

Poi la malattia, giunta improvvisamente, che ovviamente le ha cambiato la vita: “Ho avuto un aneurisma cerebrale. Mi sono alzata una mattina per andare dal parrucchiere, ho avuto un fortissimo mal di testa e sono praticamente svenuta. Mi hanno operata per 10 ore, il recupero è stato lento e doloroso”.

L’aneurisma ha frenato la carriera di Ilaria Galassi, che ammette di “non essere stata più chiamata in TV, ho subito tanti rifiuti. Oggi è un mondo che non mi appartiene”. L’ex star di Non è la Rai oggi è lontana dai palcoscenici, fa la mamma a tempo pieno e si occupa delle persone a lei più care.