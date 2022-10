“Cosa gravissima a scuola di mio figlio”, la confessione di Carlo Conti lascia tutti a bocca aperta. Il presentatore della Rai lo ha appena detto

Ha dovuto superare un momento difficile con il figlio, riguardante l’asilo. Per questi motivi personali ha deciso di lasciare il timone de L’Eredità. Va avanti invece con Tale e Quale Show.

La sua è stata una scelta ponderata. Carlo Conti ha deciso di dire basta con L’Eredità, mentre ha ripreso il timone di Tale e Quale Show. Stop al game show pre-serale di Rai 1, mentre si va avanti con una nuova stagione del programma della prima serata del venerdì. Un prodotto a cui è molto affezionato e che ha sempre ricevuto un’ottima risposta di ascolti. Per sua stessa ammissione, la cosa più complicata in questi ultimi anni è stata quella di definire il cast, scegliendo i personaggi più adatti. In una recente intervista al magazine Tv Sorrisi e Canzoni, Conti ha parlato anche del motivo per cui ha dovuto lasciare L’Eredità. Dietro ci sono dei motivi familiari riconducibili al figlio.

“All’asilo di Matteo è accaduta una cosa gravissima”. Poi ironizzando aggiunge: “Un giorno all’uscita Matteo mi disse: ‘Babbo, il mio amico tifa Roma, posso tifare anche io un pochino Roma?’. L’ho preso e siamo andati a vivere a Firenze”.

Al di là del simpatico siparietto calcistico, parlando invece di Tale e Quale Show, il presentatore ammette di aver corteggiato a lungo Antonino, mentre Valentina Persia si è proposta con insistenza negli ultimi tre anni.

Carlo Conti diviso tra l’attaccamento per Tale e Quale Show e l’addio a L’Eredità: il motivo è il figlio

La forza del programma è proprio il cast: “Deve essere variegato è un insieme di tasselli”. Per essere funzionale deve prevedere sia un personaggio famoso che uno meno noto e poi anche un outsider.

Un’opera delicata che deve incontrare la giusta disponibilità dei diretti interessati. Fino a questo momento Carlo Conti non ha avuto problemi a riguardo: “Penso in passato a Sergio Assisi che si è tagliato la barba o Massimo Lopez che ha rinunciato ai baffi”.

Un altro retroscena interessante svelato riguarda Valeria Marini, grande protagonista dell’attuale edizione del format. Il conduttore rivela che la soubrette è una ritardataria cronica, ma che in questa ultima edizione sta cambiando abitudini. Un importante anticipazione riguarda Natale e Quale, una puntata speciale dello show che vedremo durante le feste per sostenere Telethon. Con l’inizio del nuovo anno è previsto invece l’avvio di Tali e quali.