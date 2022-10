Ballando con le Stelle, paura per l’ex concorrente: la figlia ricoverata d’urgenza

L’ex danzatore provetto di Ballando con le Stelle ha passato alcune ore di paura e di ansia, per colpa del problema di salute della figlioletta

Momenti di ansia e di paura per un ex concorrente di Ballando con le Stelle. Un personaggio televisivo molto seguito, anche sui social network, che si è fatto conoscere per la sua grande esuberanza.

Stiamo parlando di Federico Lauri, più noto al grande pubblico con lo pseudonimo di Federico Fashion Style. Ovvero l’hair stylist più celebre della televisione italiana, fattosi conoscere per alcuni programmi da protagonista assoluto, oltre che da ballerino provetto a Ballando.

Federico ha passato ore davvero difficili. Tutta colpa del problema di salute improvviso che ha accusato la sua figlioletta Sophie, di soli 5 anni. Ricovero ed intervento d’urgenza per la piccola, portata in ospedale da Federico e dalla compagna Letizia dopo aver accusato forti dolori.

Sophie operata d’urgenza: paura per la figlia di Federico Fashion Style

Federico Fashion Style ha portato la piccola Sophie presso il noto ospedale pediatrico di Roma Bambin Gesù. La bambina è stata operata per via di una fastidiosa quanto pericolosa ernia inguinale.

Preoccupazione assolutamente legittima quella del noto parrucchiere ed estetista, visto che un’intervento di ernia su una bimba di 5 anni non rappresenta certo una passeggiata. Ma come riferito da Federico stesso, è andato tutto per il meglio.

“È andato tutto benissimo grazie ad un’équipe di medici e infermieri davvero umani che hanno saputo controllare le ansie di una piccola bambina che non sapeva cosa stava per fare e specialmente a noi genitori, che stavamo morendo di ansia fuori dalla sala d’attesa! Bravissima la nostra Sophie a cui daremo il diploma per il coraggio”.

Fortunatamente i dolori di Sophie stanno pian piano migliorando. La piccola è stata dimessa e già portata a casa da Federico e dalla mamma Letizia. La coppia ha fatto sapere dunque che la bimba trascorrerà in grande serenità la convalescenza, mentre già questa sera farà una piccola festicciola a casa con le amiche del cuore, per dimenticare la brutta esperienza ospedaliera.