Anticipazioni Uomini e Donne, oggi la scelta di Roberta: Alessandro Vicinanza trema

Oggi andrà in onda una nuova puntata di Uomini e Donne con un Trono Over particolarmente acceso: tutte le anticipazioni

Nel parterre del dating show di Maria De Filippi si assisterà ad un nuovo confronto tra Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua. I due non hanno nascosto l’interesse reciproco, adesso hanno preso una decisione importante.

Dopo essere tornata al dating show per la questione tra Davide Donadei e Chiara Rabbi, Roberta Di Padua ha deciso di restare comodamente seduta sulle sedie del Trono Over di Uomini e Donne e seminare un po’ di panico. In particolare modo, la dama si è avvicinata ad Alessandro Vicinanza -che si stava frequentando nuovamente con Ida Platano– ed entrambi hanno parlato di interesse reciproco.

Dopo un po’ di chiacchiericcio in studio, Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza decidono di uscire insieme e concedersi una cena a seguito della puntata, per conoscersi meglio e capire effettivamente se c’è un’affinità tale da pensare di poter andare oltre. Soltanto nelle prossime puntate si scoprirà com’è andato l’appuntamento, anche se, dagli spoiler ricevuti da Deianira Marzano, sembrerebbe che i due abbiano scelto di frequentarsi.

Anticipazioni Uomini e Donne, nuove corteggiatrici per i due Federico

Nella puntata di ieri, Maria De Filippi ha concesso molto spazio a Federico Nicotera per il Trono Classico, un ragazzo che sembra avere le idee molto chiare sul suo percorso: ha già scelto di eliminare Noemi con la quale non c’è stato nient’altro che attrazione fisica, da un punto di vista emotivo non gli ha suscitato granché. Oggi spazio a Federico Dainese che non sembra poi così spaesato. In puntata andranno in onda le prime esterne e chissà che il tronista non possa già esprimere una sua preferenza tra le corteggiatrici.

Stando alle anticipazioni, sembrerebbe che i due ragazzi vedranno complicarsi il percorso: in studio per loro arrivano altre corteggiatrici che si aggiungono ad un parterre già bello ricco di ragazze arrivate per loro. Oggi non ci sarà spazio per Federica e Lavinia, ma i telespettatori presto sapranno come procedono le conoscenze con i rispettivi corteggiatori.