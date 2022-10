“Ho usato un farmaco tossico”, dramma a Mediaset: la sofferenza di uno dei volti più amati

Un vero e proprio dramma ha colpito uno dei volti più amati usciti dalla Mediaset. Infatti la showgirl avrebbe usato un farmaco tossico.

Sono tantissimi i volti celebri passati per le emittenti della Mediaset. Tra questi troviamo anche una delle comiche più amate dal pubblico, che ha confessato di aver usato un farmaco tossico: il dramma della showgirl.

In molti ricorderanno ed avranno a cuore Valeria Graci, comica uscita da Zelig. Infatti ad oggi la showgirl è ancora molto amata dal pubblico ed ha deciso di mettersi a nudo. L’autoironia non manca mai, con Valeria che ha iniziato la sua intervista affermando: “Facile mettersi a nudo se sei Elisabetta Gregoraci o Maddalena Corvaglia, fatelo fare a me che sono tracagnotta e con la cellulite, allora sì che ci vuole coraggio!“. La comica l’abbiamo visto recentemente protagonista su Rai 2 con Nudi per la vita, condotto da Mara Maionchi.

Infatti insieme ad altre celebrità la showgirl ha imparato una coreografia e preso confidenza con il corpo, per poi mettere in scena un musical. L’obiettivo è spogliarsi della paura di mostrarsi nudi, per raggiungere due traguardi. Spiegando il senso Valeria ha spiegato che grazie a questa esperienza ad oggi non prova vergogna. Se questo programma spingerà anche una sola ragazza a fare una mammografia, sarò felice. Ma proprio la prevenzione anni fa ha salvato l’attrice. Andiamo quindi a vedere il drammatico racconto.

Mediaset, Valeria Graci rivela: “La prevenzione mi ha salvato”

Durante la lunga intervista Valeria Graci ha rivelato un episodio che ha sconvolto la sua vita. Infatti dopo il parto dimagrì tantissimo, con la madre che insistette per farle dei controlli. Proprio grazie all’insistenza della madre, Valeria scoprì di avere un problema alla tiroide. In merito la showgirl ha affermato: “Mi sono dovuta curare due anni con un farmaco tossico, e da magra magra che ero ho preso chili, sono stata disarmonica per un po’ di tempo“. Ma gli inconvenienti per lei non sono finiti qui.

Infatti la showgirl ha successivamente affermato: “Poi ho anche scoperto di avere l’otosclerosi, un disturbo ereditario all’udito. E ora ho le protesi alle orecchie, invece che alle tette“. Ad oggi però il suo impegno è quello di accettare se stessa e proprio per questo motivo, su Instagram parla di accettazione di sé, di body positive, pubblica foto in costume con i rotolini. Tutto ciò per lei è frutto del grande lavoro che ha fatto per accettarsi e spera di sensibilizzare sul delicato tema tutti i followers che la seguono.