Uomini e Donne anticipazioni, acceso scontro e voglia di abbandonare: Tina Cipollari è inarrestabile

Una nuova settimana di Uomini e Donne sta per cominciare e Tina Cipollari non si ferma più: tutte le anticipazioni

Più passa il tempo, meno probabilità ci sono che Tina Cipollari non sbraiti ad ogni singola puntata del dating show. Anche questo fa parte dell’intrattenimento e oggi il pubblico ne avrà parecchio da vedere.

Uomini e Donne torna come di consueto anche questo lunedì dalle 14:45 per una nuova scoppiettante settimana di vicende che ruotano attorno a tronisti, corteggiatori, dame e cavalieri. Questo lunedì non sarà particolarmente sereno, come rivelato dalle anticipazioni, soprattutto perché ci sono gli strascichi della scorsa settimana che non sono affatto stati di buon auspicio. Tutto comincerà con sotto i riflettori Pinuccia che ha trascorso l’estate con Alessandro, ma in puntata il cavaliere ha ammesso di non essere disposto a intraprendere qualcosa in più di un’amicizia.

Pinuccia ha iniziato a conoscere nuovi uomini ed in puntata verrà mostrato un video che la vede in compagnia di un altro uomo. Alessandro, tuttavia, in studio ammetterà di non aver gradito alcuni gesti fatti da Pinuccia e deciderà di chiudere definitivamente. Quando si tratta di Pinuccia chi può intervenire se non Tina Cipollari? L’opinionista e la dama cominciano a discutere animatamente. Le parole della compagna fedele di Gianni Sperti feriranno in particolare modo la dama di Vigevano a tal punto da uscire dallo studio. La sua uscita di scena sarà definitiva o tornerà ancora una volta a sedere nel parterre del dating show?

Anticipazioni Uomini e Donne, Ida Platano show: doppia frequentazione dopo l’addio agli ex

Ida Platano sembra essere veramente stanca di continuare ad avere a che fare con due persone che, nel tempo, non hanno fatto altro che deluderla. Riccardo Guarnieri e Alessandro Vicinanza sembrano essere, ormai, un lontano ricordo. Nella speranza che la dama riesca a tenere il pugno, almeno questa volta, sembrerebbe che oggi in studio potrebbero scendere due nuovi cavalieri per corteggiarla. Togliersi il passato di dosso è complicato e Riccardo Guarnieri continuerà a mettere bocca nella vita della sua ex.

Un altro confronto acceso ci sarà proprio tra il cavaliere di Taranto ed uno dei corteggiatori di Ida Platano che è stanco di questa continuo tira e molla tra i due: adesso vuole esserci lui soltanto.