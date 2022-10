Tale e Quale Show, protagonista senza freni: “Malgioglio mi ha salvato la vita”

“Malgioglio mi ha salvato la vita”, protagonista di Tale e Quale Show non nasconde la riconoscenza nei suoi confronti

Indubbiamente stravagante, ma dall’animo buono e più volte a testimoniarlo ci hanno pensato i suoi colleghi che gli hanno rivolto solo complimenti. Anche ai tempi del GF Vip si fece particolarmente apprezzare ed una nuova conferma arriva da una collega.

Tale e Quale Show è partito su Rai Uno e con esso tutti i suoi concorrenti che si sfidano fino all’ultima nota: Andrea Dianetti, Claudio Lauretta, Gilles Rocca, Antonino Spadaccino, Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli per gli uomini, poi Elena Ballerini, Rosalinda Cannavò, Samira Lui, Valeria Marini, Alessandra Mussolini e Valentina Persia per le donne. La giuria non si smentisce mai, Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio sono il trio perfetto sotto la custodia di Carlo Conti che dirige tutta l’orchestra.

A parlare della sua esperienza è Alessandra Mussolini che a Francesca Fialdini in Da noi…a ruota libera ha svelato di essere grande estimatrice del suo giudice Malgioglio: “Sono veramente una fan di Cristiano, mi ha salvato la vita per disperazione a me ed a mamma ha tradotto la canzone”.

Tale e Quale Show, Alessandra Mussolini: “Ecco chi vorrei far fuori subito”

Alessandra Mussolini si è molto aperta con Francesca Fialdini, quasi come fossero solo loro due in una stanza, senza telecamere. Tra infanzia e sogni per il futuro, si è toccato anche il lato tenero della vita dell’ex parlamentare che è mamma di tre figli avuti dal matrimonio con Mauro Floriani, Caterina (27 anni), Clarissa (25 anni) e Romano (19 anni): “Sono una mamma chioccia ma loro sono adorabili. Romano è elettrico ma capisce subito se sto male”.

Nel suo presente, adesso, c’è Tale e Quale Show e quella sana e divertente competizione del programma di Rai Uno che incanta il pubblico. Chi vorrebbe far fuori la Mussolini? Giocando all’ironico quesito ‘chi vuoi buttare giù da una torre’ con Francesca Fialdini, l’ex parlamentare ha risposto senza dubbi: “Butto Valeria Persia perché è troppo brava e potrebbe essere una mia concorrente e Samira Lui perché ha troppi capelli”.