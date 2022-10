Stefano De Martino, regalo da sogno per il compleanno. Ma di Belen neanche l’ombra

Oggi Stefano De Martino ha compiuto 33 anni e si è fatto un regalo incredibile. Però di Belen non vi è assolutamente traccia

Tanti auguri a Stefano De Martino. Il ballerino e conduttore televisivo oggi spegne 33 candeline. E per celebrare il suo compleanno, pare si sia fatto un regalo davvero incredibile, tutto per lui.

De Martino infatti, per celebrare sia il compleanno che i primi ottimi successi di carriera da presentatore TV, si è comprato una splendida casa. Il suo sogno, da campano verace, era quello di avere una dimora affacciata sul mare.

Sogno realizzato: come scrive The Pipol TV, Stefano De Martino ha speso ben 2 milioni di euro per regalarsi una casa nella zona residenziale di Posillipo, storico quartiere di Napoli. Ma la cosa ancor più intrigante è che vanta di una spiaggetta privata tutta per lui.

Stefano De Martino compra casa sul mare, ma Belen resta a Milano

Per celebrare pubblicamente il suo compleanno (e ricordare l’appuntamento televisivo di oggi con Stasera tutto è possibile) Stefano De Martino ha pubblicato un selfie su Instagram proprio dalla sua nuova spiaggia privata.

In tutta da sub, prima di una sessione di snorkeling, il conduttore Rai si è immortalato testimoniando il suo nuovo luogo del cuore. Ma qualcosa fa comunque chiacchierare: non vi è traccia di Belen Rodriguez.

La moglie di De Martino infatti non è con lui a Napoli. Non è presente per battezzare la nuova casa di proprietà del 33enne. Le ultime testimonianze danno Belen presente nella sua Milano, in una clinica di bellezza e poi in compagnia dei suoi due figli Santiago e Luna Marì.

Strano che oggi, giorno del compleanno di De Martino, Belen non sia ancora in sua compagnia. Avrà tempo fino alla mezzanotte per raggiungerlo. Ma intanto sotto al post su Instagram del conduttore spuntano gli auguri della modella argentina: “Auguri amore mio” con tanto di cuore rosso formato emoji.

Subito dopo sono giunti gli auguri pubblici di Andrea Delogu, collega di lavoro di Stefano e sua compagna d’avventure durante i TIM Summer Hits 2022. Si è vociferato di tenerezze e affetto tra i due, ma entrambi hanno confermato di essere solo grandi amici.