“Ho sofferto la fame sul set”, regole rigidissime per Sopravvisuti: la clamorosa rivelazione dell’attore

Una rivelazione clamorosa da parte del protagonista della fiction Rai che ha svelato di aver sofferto la fame sul set

Regole rigidissime per un lavoro dal risultato magnifico: alla Rai fanno sul serio, niente più delusioni, solo prodotti di alta qualità, costi quel che costi. Quanto ha rivelato il protagonista, però, fa quasi rabbrividire.

Questa sera sul piccolo schermo arriverà Sopravvissuti su Rai Uno a partire dalle 21:35 a seguito de I Soliti Ignoti di Amadeus con protagonista Lino Guanciale reduce da una serie di successi per la TV di Stato con fiction che sono di gran successo: Che Dio ci Aiuti, L’Allieva, Il Commissario Ricciardi, Noi e tutta un’altra infinità di titoli che si accostano alla sua professione da attore.

Adesso è chiamato a fare una fiction molto complessa che lo vede come naufrago di una nave scomparsa un anno prima di cui lui è sopravvissuto insieme ad altre 6 persone avvolte da un segreto che sembra incredibile. Per entrare nella parte, Lino Guanciale ha dovuto seguire regole rigidissime di alimentazione e ne ha parlato a DiPiù TV.

“Ho sofferto la fame sul set”, Lino Guanciale racconta come ha fatto a diventare Luca

⛵ Una barca di nome Arianna

1️⃣2️⃣ passeggeri

⚡️ una terribile tempesta che cambierà le loro vite.#Sopravvissuti è in anteprima su RaiPlay 👉https://t.co/MbP315ps2S@LinoGuanciale pic.twitter.com/7pdi9Q2Zqn — Rai1 (@RaiUno) October 1, 2022

Con le prime due puntate già disponibili su RaiPlay, Sopravvissuti ha avuto un assaggio del successo che sicuramente sarà visto e considerato che è l’hashtag è subito finito in tendenza. Tra i protagonisti della nave Arianna c’è Lino Guanciale che ha svelato qualche retroscena del set: “Abbiamo iniziato a girare nel novembre del 2020, nel pieno della cosiddetta seconda ondata di Covid, con buona parte dell’Italia in zona rossa. Genova non lo era ma noi attori abbiamo seguito un protocollo rigido, muovendoci solo dall’hotel al set e questo mi ha fatto legare molto ai colleghi”.

La rivelazione clamorosa è sul suo personaggio e come lui abbia fatto a vestire i suoi panni: “Per girare Sopravvissuti ho perso dieci chili in due mesi. E’ stata una prova molto dura, anche perché sono sempre stato una buona forchetta. Soffrire la fame sul set mi ha aiutato a entrare meglio nel personaggio”.