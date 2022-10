“Siete degli schifosi”, prova a fare irruzione nella casa del GF Vip: concorrenti nel panico

Nella giornata di ieri c’è stata una tentata irruzione all’interno della casa del GF Vip. I concorrenti vanno nel panico: cos’è successo.

Una giornata movimentata quella di ieri al Grande Fratello Vip dove una persona ha provato addirittura a fare irruzione nella casa. Infatti giunta alle porte ha iniziato ad insultare i concorrenti presenti all’interno: adesso è in questura.

In molti ricorderanno La Regina di Roma, influencer su Twitter che l’anno scorso si è presentata decine di volte fuori dalla casa del GF Vip per sostenere Soleil. Nel pomeriggio di ieri la donna è tornata alle porte della casa, in compagnia del suo fedele megafono. Questa volta però si è voluta scagliare contro tutti i gieffini, facendo eccezione solamente per Luca e Antonella. La donna ha quindi fatto cadere una pioggia d’insulti nei confronti dei concorrenti presenti della casa.

Infatti La Regina di Roma ha esordito affermando: “Siete degli schifosi e Ciacci è n’pezzo de me**a. Ginevra fai proprio schifo. Anzi fate tutti schifo. Ciacci sei un verme, Luca diglielo che è un verme” – ha poi continuato – “Ginevra pezza de m***a. Luca falli fuori tutti sti schifosi. Pamela Prati tu sei na ce**a. Ciacci verme tutte l’Italia ce l’ha con te. Brutti schifosi noi siamo con Marco, Ginevra fai schifo“. Andiamo quindi a vedere cos’è successo.

GF Vip, La Regina di Roma prova a fare irruzione: adesso è in questura

Dopo aver urlato al megafono migliaia di offese nei confonti dei concorrenti del Grande Fratello Vip, La Regina di Roma ha pubblicato dei video particolari su TikTok. Ad accompagnare questi contenuti una descrizione che recita: “Toc toc, toc toc. Toc toc bussano alla porta, mo so cavoli vostri. Io non ci volevo andare, ma mi avete costretto di farlo. Toc toc bussano alla porta. Sto bullismo non me piace e allora mi avete costretto a venire“. Alla fine quindi La Regina si è trovata proprio a bussare alla Porta della casa.

Poche ore fa su Instagram la Regina de Roma ha data degli aggiornamenti ai fan scrivendo: “cusate amici sto qui in via Genova alla Caserma del centro. Aspetto il mio avvocato. So bravi qui, mi hanno portato pure la cena. Li sto a fa piscià sotto da ride. Ma io me la combatto. Mi hanno trovata davanti alla porta rossa“. L’obiettivo dell’influencer infatti era proprio quello di avere un faccia a faccia con Giovanni Ciacci reo di aver bullizzato Marco Bellavia, ma alla fine non c’è riuscita.