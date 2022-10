Lampedusa Porta d’Europa in memoria delle 368 vittime, Fico: “L’Europa deve cambiare”

Migliaia di studenti provenienti da tutta Europa hanno invaso piazza Castello, l’area di Lampedusa che si affaccia sul molo della Madonnina.

Alla marcia, battezzata Porta d’Europa, in ricordo dei 368 migranti morti e i circa 20 dispersi nel naufragio del 3 ottobre 2013, ha partecipato anche il presidente della Camera Roberto Fico. I sopravvissuti furono 155.

Giornata europea della memoria e dell’accoglienza: la proposta di legge

“A distanza di nove anni si continua a morire nel Mediterraneo centrale ed orientale, lungo la rotta atlantica e balcanica, nel canale della Manica e lungo i confini tra Polonia e Bielorussia. Dal 2013, oltre 24mila persona hanno perso la vita solo nel Mediterraneo. I morti delle migrazioni spesso non hanno nome, non hanno volto, non hanno storia. Corpi sepolti senza identità, vittime senza nome, persone a cui è stato negato il futuro. Il comitato 3 ottobre chiede alle istituzioni europee che il 3 ottobre diventi Giornata europea della memoria e dell’accoglienza”. Queste le parole di Tareke Brhane, presidente del comitato.

“Per noi del comitato, il 3 ottobre resta una data che ci ricorda come il salvataggio di vite umane debba sempre restare la priorità numero uno e come questa responsabilità debba essere condivisa da tutti gli Stati membri dell’Unione europea”, ha continuato Brhane , come riporta Ansa.

La proposta di legge per istituire la Giornata è stata sottoscritta anche dal Comune di Lampedusa e Linosa e Medici senza frontiere.

Roberto Fico è stato accolto dal sindaco delle Pelagie Filippo Mannino e dal presidente del comitato Brhane. “Ringrazio autorità e studenti per essere qua. Per noi il 3 ottobre è una giornata molto importante, quel giorno abbiamo perso figli, padri, mamme e spose. Voi conoscere i numeri, si parla di 368. Noi li conoscevamo con nome e cognome, con volto, sogni e obiettivi”, ha detto Adal, uno dei sopravvissuti.

Fico: “Superare la Bossi-Fini”

“Siamo qui per ricordare vittime che rimarranno scolpite su queste rocce. Cercavano un futuro. Dobbiamo cambiare le politiche migratorie. Abbiamo aderito alla Comunità europea per condividere sovranità e l’Europa deve capire e gestire i flussi migratori, andare a parlare con altri Paesi, deve aiutare e non pensare ai blocchi navali”, ha dichiarato Roberto Fico. “Credo che le strade siano tracciate, vanno solo percorse, come questi naufraghi che cercano di riprendere in mano le proprie vite. Oggi con la guerra ci rendiamo conto di quanto sia importante la pace, le migrazioni dipendono dalle guerre e dal cambiamento climatico. Bisogna superare l’idea che l’Italia sia il Paese di primo approdo e bisogna avere una regolamentazione europea dei flussi migratori, con corridoi umanitari, con il superamento definitivo della legge Bossi-Fini, deve insomma vincere un’Europa-comunità e non una Europa alla Orban”.