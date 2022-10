Incidente bollente al GF Vip: Antonella Fiordelisi balla e perde il reggiseno in giardino – VIDEO

Nel corso della giornata di ieri, Antonella Fiordelisi è stata protagonista di un incidente bollente al GF Vip: mentre ballava ha perso il reggiseno.

La concorrente più amata in questa nuova edizione del Grande Fratello Vip è senza ombra di dubbio Antonella Fiordelisi, come confermato anche dalla prima votazione del pubblico. Oggi l’ex schermitrice è stata protagonista di un incidente sexy.

La domenica pomeriggio è trascorso tra balli e canti nella casa del GF Vip. Tra le più scatenate troviamo senza ombra di dubbio Antonella Fiordelisi, che sta intrattenendo e non poco il pubblico a casa. La vippona in vena di divertirsi non è riuscita a contenersi quando le casse della musica hanno trasmesso Rumore di Raffaella Carrà. L’influencer ha quindi iniziato a ballare senza un freno inventando una sorta di coreografia.

Mentre chiacchierava con gli altri presenti, a un certo punto, Antonella si è lanciata dritta su Edoardo Donnamaria, che era sdraiato di fianco a lei. Proprio durante il lancio però c’è stato un piccolo incidente tecnico. Infatti Mentre lei ha iniziato a ridere e ha tentato di rialzarsi, Edoardo Donnamaria l’ha invitata a non muoversi di lì, cercando di correre ai ripari e sistemare il reggiseno che si era totalmente slacciato. Andiamo quindi a vedere nel dettaglio cos’è successo.

GF Vip, Antonella Fiordelisi perde il reggiseno mentre balla: il video

Antonella Fiordelisi quindi è stata protagonista di un incidente a dir poco sexy all’interno della casa. Infatti l’ex schermitrice ha perso il reggiseno mentre ballava. Edoardo Donnamaria l’ha quindi invitata a non muoversi di lì, cercando di correre ai ripari e sistemare il reggiseno che si era totalmente slacciato. A questo punto è stato provvidenziale l’intervento di Ginevra Lamborghini che ha preso un plaid affinché Antonella potesse proteggersi dalle telecamere.

La Fiordelisi ha cercato subito di sdrammatizzare ironizzando: “Anche le grandi ballerine possono sbagliare. Sto male, ma perché. Cadesse il reggiseno“. Edoardo invece ci ha tenuto a precisare di non aver visto nulla. Tra loro, infatti, si è creata una particolare simpatia e c’è già chi sogna di poterli vedere insieme, specie dopo che Antonella Fiordelisi ha confessato di essere interessata a lui. Un momento di leggerezza e divertimento nella casa del GF Vip, ripreso anche da diversi telespettatori sui propri canali Twitter.