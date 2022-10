Grande Fratello, ex vincitrice in ospedale: “Scompensi a livello cardiaco”. Le sue ultime dichiarazioni fanno allarmare i fan

Ora che il Grande Fratello Vip ha preso nettamente il sopravvento ,a che se alcuni protagonisti del passato dicono di non riconoscersi nel programma, il passato torna a bussare. Perché tre anni fa Barbara d’Urso aveva condotto l’ultima edizione del GF Classico che aveva incoronato Martina Nasoni.

Aveva vinto quella che Irama ci aveva fatto conoscere come la “ragazza dal cuore di latta” in una sua canzone, perché in effetti soffre di una malattia ereditaria. La sua vita è scandita dalla cardiomiopatia ipertrofica, un problema al muscolo cardiaco che l’ha costretta quando aveva solo 12 anni a farei installare un pacemaker.

Oggi quel cuore che ogni tanto ha bisogno di revisioni torna a farla disperare e allarma i suoi fan, perché Martina in queste ore è in ospedale. L’ex vincitrice del Grande Fratello è andata al Pronto Soccorso lamentando alcuni problemi e lì le è arrivata una mazzata: è risultata positiva al Covid e ora deve affrontare una situazione ancora più complicata di quella che immaginava.

Grande Fratello, ex vincitrice in ospedale: il Covid mette paura, servono esami

Come ha spiegato lei stessa su Instagram, negli ultimi giorni aveva effettuati due tamponi ed entrambi avevano dato esito negativo. Ma comunque non stava bene e per questo ha deciso di farsi controllare temendo che ci fosse qualche problema con il suo cuore.

Per questo vuole spiegare bene la situazione prima che qualcuno possa ricamarci sopra. “Sono venuta qua al Pronto Soccorso, perché purtroppo bene da ieri non mi sento bene, ho scompensi a livello cardiaco. Quindi sono venuta qua a fare degli accertamenti, dei controlli. Non sono qua perché credevo di avere il Covid. Io sono qua per altre cose, non si sa se queste cose siano scaturite dal Covid oppure no”.

Ora è in attesa di capire cosa uscirà dagli esami e cosa le diranno i medici, perché comunque il Covid nella sua situazione è un rischio che non può permettersi. E i suoi fan sono in attesa di avere finalmente buone notizie.