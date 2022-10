Eleonora Daniele sconvolta in diretta: la reazione fa raggelare i telespettatori

Nel corso della puntata di oggi, Eleonora Daniele a Storie Italiane ha affrontato una notizia di cronaca che le ha fatto gelare il sangue

La conduttrice di Padova ha commentato in diretta su Rai Uno un fatto di cronaca che l’ha sconvolta ed ha voluto mostrare tanta solidarietà. La vicenda ha fatto il giro dei telegiornali nei giorni scorsi per la gravità dell’evento.

Tutti hanno sentito della vicenda del professore di Melito, in provincia di Napoli, ucciso dal bidello della stessa scuola. Al centro del rapporto c’era un contenzioso economico non ben specificato che ha portato al gesto folle. L’assistente scolastico è stato immediatamente fermato con in mano le prove evidenti dell’omicidio e con lo stesso cadavere che è stato rinvenuto nel cortile della scuola.

Dalla settimana scorsa, le città di Melito e Mugnano di Napoli sono in religioso lutto per la tragica scomparsa che ha sconvolto le due città metropolitane della zona nord del capoluogo campano. Oggi Eleonora Daniele ha affrontato la notizia con i suoi ospiti in studio e gli inviati della sua trasmissione, Storie Italiane, restando senza parole come tutti coloro che hanno assistito, fin dal primo momento, al susseguirsi di scoperte sulla vicenda.

“Ammiro la forza di queste mamme”, Eleonora Daniele sconvolta per quanto accaduto

Tutto è accaduto nel cortile di una scuola media nell’hinterland napoletano, dove i genitori non hanno più alcuna fiducia, come giusto che sia. Eleonora Daniele ha particolarmente solidarizzato con le famiglie dei ragazzi che studiano in quella scuola: “Ammiro la forza di queste mamme che hanno il coraggio di metterci la faccia […] Vorrei abbracciarle tutte, da mamma a mamme”. Fuori la scuola un grande striscione con un appello: “Non lasciateci soli”.

A Storie Italiane, la conduttrice di Padova collegata in diretta con Melito ha asserito: “Voglio fare davvero i complimenti a tutte queste mamme che riescono a trovare la forza di lottare per i figli. La situazione è complessa ovunque, non solo in quella zona che è difficile, non lo dico io ma lo affermano i dati. D’ora in poi cercheremo di capire, partendo proprio da questo caso, se l’istituzione scuola è davvero protetta”.