“Spetta a te”, designata la futura conduttrice di Sanremo: prenderà il posto di Amadeus

Nella giornata di ieri un grande scoop ha colpito il mondo Rai. Infatti Mara Venier avrebbe individuato la perfetta sostitura di Amadeus a Sanremo.

Con il ritorno dell’autunno, sul palinsesto di Rai Uno è tornato anche Domenica In. Sono tanti gli ospiti che sono passati nel salotto di Mara Venier ieri, tra questi ci sarebbe anche quella che per la conduttrice sarà il futuro volto di Sanremo: chi è.

Nella giornata di ieri Mara Venier ha sorpreso tutti. Infatti durante la puntata di Domenica In la conduttrice veneziana ha individuato il volto perfetto per sostituire Amadeus alla conduzione di Sanremo. Per Zia Mara sarebbe proprio Serena Rossi la perfetta sostituta dello showman ravennate, che negli ultimi anni non solo ha risollevato le sorti del Festival ma ne ha anche ridonato prestigio. Un pensiero che la conduttrice di “Domenica In” ha condiviso con tutta Italia proprio durante la trasmissione di Rai Uno.

Stando alle parole della Venier l’attrice partenopea, che ieri è tornata in onda come protagonista dell’amata serie Mina Settembre, dovrà calcare prima o poi il palco dell’Ariston: “Quando Amadeus non presenterà più Sanremo, spetterà a te. Finalmente a Sanremo tornerà una donna”. Andiamo quindi a vedere le parole della padrona di casa dello storico talk show in onda ogni ultimo giorno della settimana su Rai Uno.

Sanremo, Mara Venier non ha dubbi: “Serena Rossi sarà l’erede di Amadeus”

Le parole di Mara Venier hanno illuminato il volto di Serena Rossi. L’attrice infatti è riuscita a sussurrare solamente un “Mi fai tremare” di fronte all’incoronazione di uno dei volti più celebri della televisione italiana. Quest’ultima sta vivendo un momento d’oro a livello di carriera, a suo giudizio inaspettato. Infatti l’attrice ha avuto modo di analizzare gli ultimi anni dal punto di vista lavorativo, sottolineando come tutto sia cambiato.

Infatti Serena ha affermato ai microfoni: “Non mi aspettavo tutto questo quando ho cominciato questo lavoro. Mi sono sempre impegnata moltissimo, ma non ho mai avuto quella smania di arrivare, perché alla fine si percepisce e diventa anche antipatica come cosa“. L’attrice successivamente ha concluso affermando: “Devo dire che ho fatto tante cose, da Un Posto al Sole al Commissario Montalbano, ma dal film su Mia Martini in poi è successo qualcosa di veramente magico“.