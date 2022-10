Cristina Buccino vittima di un incidente: i suoi fan sono senza parole. La notizia ha sconvolto tutti i follower nelle ultime ore

La bellissima showgirl è stata avvistata su Tinder ma in realtà si trattava solo di un profilo fake. A chiarire la situazione è stata la diretta interessata, con una dichiarazione ufficiale.

Da diversi anni è sbarcata nello showbiz italiano, con grandi risultati. Cristina Buccino, 37 anni, è una modella, influencer e showgirl nata in Calabria. Si è trasferita a Roma per provare a lanciare la sua carriera e la grande svolta è arrivata con il programma di Pupo Tutto per tutto. Subito dopo trova la ribalta a Veline, arrivando seconda. Da lì il definitivo salto a l’Eredità, dove dal 2010 al 2012 è una delle professoresse sexy del quiz di Carlo Conti. Ha avuto modo anche di partecipare a dei reality di successo, come l’Isola dei Famosi, nel 2015. Dopo aver chiuso la parentesi televisiva, almeno per ora, si è concentrata sul ruolo di influencer, arrivando a conquistare oltre 2 milioni di follower su Instagram.

Proprio i social network sono diventati per lei un motivo di smentita. Si perchè in questi giorni le era stato attribuito lo sbarco su Tinder, nota app di incontri, famosa in tutto il mondo.

Cristina Buccino, svelato l’arcano del profilo Tinder: si tratta di un fake

La foto di Cristina Buccino su Tinder aveva mandato in estasi i suoi fan, pronti a farle la corte sull’applicazione per le nuove conoscenze. In realtà, però, è arrivata subito una pronta smentita a ridimensionare il tutto.

La prima segnalazione è arrivata direttamente dalla pagina di gossip Pipol, che ha scritto al suo interno: “Un lettore ci segnala questa foto in cui c’è Cristina Buccino, immortalata su Tinder ma spacciata con il nome di Amanda. Un chiaro furto di identità che ancora una volta dimostra quanto sia inesistente il controllo sui social e quanto si possa danneggiare un singolo individuo”.

Ovviamente è stata avvisata anche la diretta interessata dell’accaduto. La Buccino ci ha tenuto a smentire la news del suo sbarco su Tinder. Inoltre si è detta pronta ad adire le vie legati nei confronti di chi ha utilizzato le sue foto per il fake.

“Chiaramente non sono io quella, non ho l’applicazione ed è gravissimo il furto d’identità. Procederò per vie legali“.