Caro-bollette: proteste in tutta Italia, bollette bruciate in piazza

Cittadini e sindacati in tutte le principali città italiane sono tornati in piazza per protestare contro il caro-bollette.

Un falò simbolico dove bruciare le bollette è stato fatto già sabato a Bologna, organizzato da Noi Non Paghiamo Emilia-Romagna, la campagna dei gruppi di lavoratori per protestare contro i rialzi che, come affermano, “non possiamo permetterci di pagare e non le pagheremo”.

A Torino, nel centrale corso Regina Margherita, si è tenuta una mobilitazione proclamata a livello nazionale dall’Usb, a cui hanno partecipato anche i rappresentanti di Cambiare rotta – Organizzazione giovanile comunista, Potere al Popolo e Comitato teleriscaldati della città metropolitana.

“La situazione è grave”, ha spiegato Enzo Miccoli di Usb Torino. “La salita dei prezzi è determinata dalla scelta dei governi di restare su posizioni imperialiste e dalla vergognosa speculazione portata avanti dalle imprese. L’energia deve essere pubblica: è l’unico modo per avere un tetto ai prezzi”.

Cittadini in piazza anche a Napoli, dove una ventina di persone si sono riunite davanti alla sede di Cassa depositi e prestiti. I manifestanti hanno mostrato ai passanti le loro bollette che sono aumentate notevolmente rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Un cittadino ha anche bruciato le copie di due bollette del gas e dell’energia elettrica.

“Non riusciamo più ad andare avanti, stiamo pagando bollette quadruplicate. Ne risentono cittadini e lavoratori, che prima o poi verranno licenziati dalle aziende costrette a chiudere”. Così i rappresentanti dell’Usb di Cagliari riuniti sotto al palazzo dell’Enel e dell’Inps.

“Serve una soglia, per tutte le famiglie, sotto la quale non si paghi l’energia elettrica, perché si tratta di un bene di prima necessità e non se ne può fare a meno, oltre la soglia che si dovrebbe poi pagare un prezzo controllato. Oggi non ci sono controlli e, complice la guerra in Ucraina, si sta speculando”.

Caro-bollette: Usb presenta un esposto in Procura

La Usb Confederale ha presentato in molte città, tra cui Cagliari, un esposto alla Procura, per denunciare “tutte le condotte poste in essere dalle società che commerciano gas, energia elettrica e prodotti petroliferi ai danni della collettività nel silenzio più assordante di enti e ministeri preposti al controllo che dovrebbero intervenire. Con la denuncia si chiedono anche spiegazioni sulle speculazioni di chi giustifica l’aumento dei prezzi sulla base della chiusura dei rubinetti russi”.