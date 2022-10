Il caro bollette non dà tregua ai cittadini italiani. A Napoli, il sindacato Usb organizza -assieme a precari e pensionati – un presidio di protesta sotto la sede della Cassa Depositi e Prestiti. I manifestanti denunciano come l’ente sia azionista di maggioranza dell’Eni, della quale sottolineano gli extra-profitti maturati in questo periodo. Una trentina i partecipanti al sit-in che hanno bruciato, simbolicamente, una bolletta in strada. Accendino alla mano, hanno dato fuoco al foglio dove era stampata la cifra da corrispondere alle società fornitrici dell’energia.

Manifestazioni simili, organizzate sempre dalla sigla Usb, si sono susseguite in tutta Italia. A Napoli i pensionati denunciano che non si può far fronte a simili costi con una pensione da 500 o 600 Euro al mese. Un pensionato, davanti alle telecamere, fa notare come la sua bollette arrivi a sfiorare i duecento Euro, contro gli ottanta pagati l’anno prima. “Siamo arrivati al punto in cui o paghiamo le bollette o mangiamo – denunciano i manifestanti – noi vogliamo vivere, dare un’istruzione ai nostri figli. Con questi costi è praticamente impossibile.” I manifestanti, con bandiere e magliette dell’Usb, srotolano un grande striscione in cui chiedono di mettere fine all’invio di armi in Ucraina e invitano il governo ad affrontare il problema del caro bollette.

Caro bollette, manifestanti a Napoli: “La rateizzazione non è la soluzione”

“La rateizzazione delle bollette non è una soluzione – continuano i manifestanti – bisogna mettere fine a questa speculazione e far tornare, quanto prima, le cose a posto. Dietro questa guerra tra Russia e Ucraina si nasconde una speculazione sui costi del gas che va avanti da gennaio. Da prima, quindi, che iniziassero le ostilità.” I partecipanti al sit-in lasciano le bollette bruciate in strada, con le ceneri che si spargono sui marciapiedi. Sulla bolletta dell’energia campeggia, semi-incendiato, un costo enorme: 300 Euro. Cifre che pensionati e precari non potranno sostenere ancora per molto.