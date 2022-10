Arisa crolla e piange davanti a tutti: la triste confessione

Nella giornata di ieri abbiamo visto una Arisa abbastanza provata durante l’intervista a Verissimo di Silvia Toffanin: le parole amare della cantante.

Se c’è un volto che ieri i telespettatori di Canale 5 hanno visto quasi durante tutta la giornata, questo è quello di Arisa. Infatti dopo la registrazione di Amici 22, la cantante è stata intervistata da Verissimo: la toccante confessione.

Nella giornata di ieri Arisa ha rilasciato un’intensa e privata intervista a Verissimo di Silvia Toffanin. Poco prima della messa in onda del programma, la cantante è stata vista nei panni di una delle insegnanti di canto di Amici 22, prima appunto di concedere l’intervista al talk show sempre di Canale 5. Qui ha ricevuto in regalo dalla conduttrice un video che ripercorreva tutti i cambiamenti della cantante, sia estetici che personali, per poi finire con il compleanno tondo che ha fatto da poco.

In lacrime la cantante ha quindi affermato: “Non farmi piangere troppo. Mi fa commuovere che mi sento io, non riesco ad essere diversa da come sono“. Ad oggi Arisa ha spiegato di avere una considerazione completamente diversa dell’amore. Infatti incalzato dalla presentatrice ha dichiarato: “Vado incontro alla felicità partendo da me” e ad una specifica domanda ha risposto: “Sì, ho sofferto tanto per amore“. Andiamo quindi a vedere nel dettaglio le parole della cantante italiana.

Arisa si confessa da Silvia Toffanin: “Ho sofferto per amore”

Al momento non è del tutto chiara la situazione sentimentale della cantante. Infatti qualcuno vocifera che alla fine di tutto lei e Vito Coppola torneranno insieme ma lei non ha fatto nessun nome oggi. Tra le sue storie però la cantante oggi a Verissimo ha detto di aver amato veramente forse una volta sola. Infatti faccia a faccia con la Toffanin ha dichiarato: “E ti rendi conto che in realtà l’amore non è qualcosa che finisce ma si trasforma“. Arisa ha spiegato di aver vissuto una magia e di aver finalmente capito cos’è l’amore: essere felice per qualcuno anche se lo è senza di te.

Ad oggi però la cantante non cerca l’amore visto che ha affermato di stare bene da sola. Dopo il successo di Ballando con le Stelle, quest anno la cantante è tornata ad Amici come insegnante di canto. Infatti ha preso il posto di Anna Pettinelli che, insieme a Veronica Peparini, non fa più parte del programma. Altra novità riguarda l’ingresso di Emanuel Lo e Raimondo Todaro e il cambio di cattedra di Lorella Cuccarini. Insomma come Arisa anche per Amici è cambiato tantissimo in un anno.