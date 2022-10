Un Posto al Sole, il personaggio lancia lo spoiler: “Inganno svelato, l’imprevisto è dietro l’angolo”

Uno dei personaggi di Un Posto al Sole si è lanciato in un’anticipazione a mezza bocca che potrebbe aver rivelato nuovi intrighi in TV

Domani Rai Tre proporrà una nuova settimana ricca di episodi e di trame originali per quanto riguarda la soap opera più amata dagli italiani. Ovvero Un Posto al Sole, che andrà in onda sul terzo canale dalle 20:50 circa.

Diversi gli intrecci che in queste settimane stanno appassionando i telespettatori. Uno su tutti: il doppio avvelenamento subito da Marina Giordano e Roberto Ferri. I due imprenditori, ormai amanti, hanno rischiato grosso per via di un “regalo indesiderato”.

Continuano le indagini sul presunto attentatore della coppia. Molti indizi conducono a Lara Martinelli, spregevole ex compagna di Roberto Ferri pronta a tutto pur di farla franca e ricattare l’imprenditore di Palazzo Palladini.

L’attrice di Un Posto al Sole si lancia in una previsione: ecco cosa potrebbe accadere

A lanciare uno spoiler sulle prossime puntate di Un Posto al Sole è un personaggio che è tornato in auge proprio per questa vicenda. Stiamo parlando della cameriera Silvana, che è interpretata dall’attrice napoletana Anna D’Agostino.

Va ricordato come Silvana sia stata cacciata da Roberto e Lara per colpa di un imbroglio di quest’ultima. Per non far scoprire i suoi sotterfugi misteriosi, la Martinelli ha incolpato la domestica di averle sottratto un gioiello, costringendo Ferri a licenziarla.

Interpellata da Tele Sette, la D’Agostino ha spoilerato qualcosa sui futuri accadimenti: “Mi chiedete se Roberto Ferri si accorgerà dell’inganno ormai chiaro e condannerà Lara? Bisogna aspettare per scoprirlo perché la sceneggiatura varia di settimana in settimana. Posso dirvi solo che l’imprevisto è sempre dietro l’angolo“.

Dunque l’attrice fa intendere come questa vicenda vivrà di colpi di scena inaspettati e non si esaurirà così presto. Sia per quanto riguarda l’imbroglio di Lara ai danni di Silvana, sia per la caccia al colpevole del doppio avvelenamento.

Inoltre Anna D’Agostino ha raccontato di come a sorpresa è rimasta così a lungo nel cast di Un Posto al Sole, quando inizialmente avrebbe solo dovuto fare una comparsata: “E’ stata una grossa sorpresa! Silvana doveva rimanere nella storia solo un mese e invece a gennaio dell’anno prossimo saranno 8 anni. Sono felice di far parte di questa famiglia. Ho trovato un gruppo di lavoro stupendo e imparo da tutti”.