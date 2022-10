Un Passo dal Cielo 7, bomba a orologeria: l’anticipazione svela tutto

In queste ore è passato un’anticipazione a dir poco sorpendente su Un Passo dal cielo 7: scopriamo quindi che cosa succederà.

Sono tantissimi i telespettatori che attendono con ansia Un Passo dal Cielo 7. Proprio in queste ore è arrivata un’anticipazione a dir poco succulenta: andiamo quindi a vedere il colpo di scena che colpirà la serie.

Manca poco prima della messa in onda della nuova stagione di Un passo dal cielo ma già iniziano a trapelare i primi spoiler e le prime anticipazioni su cast, trama, arrivi e partenze. A fornire in queste ore uno spoiler interessante ci ha pensato proprio l’attrice Giulia Vecchio, nota a tutti nel ruolo di Anna Imbriani ne Il paradiso delle signore. La giovane attrice pugliese è quindi pronta a tornare sul set per il raddoppio perché sarà anche nell’altra fiction di successo di Rai1.

Sui social, infatti, la stessa attrice ha sottolineato: “E una nuova donna si aggiunge al diario…Adele Sartor“. Inoltre sempre Giulia Vechio non ha Nella prossima stagione di Un passo dal cielo ci sarà la new entry Giulia Vecchio nei panni di Adele Sartor, l’attrice, tra l’altro tornerà a lavorare con Giusy Buscemi, sua grande amica e già protagonista delle prime stagione de Il paradiso delle signore nei panni di Teresa Iorio. Scopriamo quindi tutte le anticipazioni sulla nuova tranche di episodi.

Un Passo dal Cielo 7, spunta un nuovo personaggio: cosa succederà adesso

Andando oltre tutti questi intrecci, le nuove puntate della fiction saranno contraddistinte da importanti novità. Partendo dal protagonista, Daniele Lotti, che non ci sarà più con il suo personaggio Francesco Neri ed il suo posto tra i protagonisti lo avranno Giusy Buscemi e Enrico Ianniello nei panni rispettivamente di Manuela e Vincenzo Nappi. Mentre invece hanno trovato conferma nel cast Serena Iansiti nel ruolo di Carolina, Gianmarco Pozzoli, Giorgio Marchesi, Marco Rossetti e Leonardo Pazzagli.

Chiudono i personaggi altri due nuovi arrivi il primo è Nathan e il secondo si chiama Gregorio Masiero. Da quello che sappiamo oggi le nuove puntate della serie di Rai1 è prevista per la prima metà del 2023, come le precedenti consterà di 8 puntate in prima serata. Mentre la trama sarà principalmente incentrata sui contrasti tra Manuela e Vincenzo, la prima più empatica e sensibile il secondo più tradizionalista e conservatore. Inoltre i nuovi personaggi avranno tante storie nuove da raccontare.